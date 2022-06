Hortay Olivér: A háború kezdete óta Oroszország rekordbevételt ért el az európai olaj- és gázexportból

2022. június 13. 23:55

A háború kezdete óta Oroszország rekordbevételt ért el az európai olaj- és gázexportból. Még a szankciópárti Franciaország is többet vásárolt, mint korábban – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitika üzletágának vezetője.

Az ukrajnai háború első száz napja alatt Oroszország 93 milliárd eurót keresett az olaj- és gázexportból. Ebből 57 milliárd eurót Európa fizetett a szállításokért. A rekordmagas összeg oka egyrészt az átlagos exportár 60 százalékos növekedése, másrészt, hogy több ország (például Franciaország) növelte orosz importját – írta Hortay Olivér egy az energiával goglalkozó kutatóközponttanulmányára hivatkozva.

Majd hozzátette, hogy Oroszország második legnagyobb partnere Németország volt: 12,6 milliárd euró értékben vásárolt energiát. Az adat különösen annak fényében visszás, hogy az elmúlt hónapokban a német gazdasági miniszter, Robert Habeck számos alkalommal elmondta, hogy Németország drasztikusan csökkentette orosz energiaimportját.

„Az orosz bevételhez az is hozzájárul, hogy a szankciókat sokan megkerülik ” – magyarázta az energetikai szakértő.

Hiába vezetett be az Egyesült Államok energiaembargót, India közbeiktatásával továbbra is vásárol orosz olajat. A visszaélések mértékét jól mutatja, hogy a háború kirobbanása óta India orosz olajimportja több mint kétszeresére emelkedett, és ezzel párhuzamosan az amerikai exportja is jelentősen megnőtt – fejtette ki Hortay Olivér.

