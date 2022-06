Sorra buknak a baloldali városvezetők Amerika liberális fellegváraiban

2022. június 14. 00:55

Leszámolási hullám zajlik az Egyesült Államok nyugati parti településein: miután kedden a legliberálisabb amerikai nagyváros, San Francisco választópolgárai több mint 60 százalékos arányban leszavazták pozíciójából a körzeti főügyészt, most egy másik kaliforniai metropolisz, Los Angeles szavazópolgárai is véleményt nyilvánítottak a Black Lives Matter és az LMBTQ, illetve a woke mozgalmak csapásirányát képviselő progresszív városvezetés tevékenységéről – számolt be róla a Daily Mail.

A brit lap beszámolója szerint Chesa Boudint, Soros György országszerte hatalmas kampányösszegekkel hivatalba juttatott ügyészkatonáinak egyikét megbízatásának félidejében buktatták meg a San Franciscó-iak, míg Los Angelesben a héten tartott önkormányzati választásokon a szavazók többsége egy korábban republikánus színekben politizáló milliárdos üzletember, Rick Caruso mögé állt.

Caruso azt ígérte, hogy kimenti a bűnözés és a hajléktalanság mocsarába süllyedt várost a baloldali vezetők markaiból. Bár ő kapta a legtöbb szavazatot, az 50 százalékos küszöböt nem érte el, így novemberben baloldali riválisával, Karen Bass-szel kell majd megmérkőznie a polgármesteri székért. A lap beszámolója szerint két évvel ezelőtt, amikor az afroamerikai George Floyd halála miatt indult zavargások káoszba taszították az Egyesült Államok számos települését, még senki sem merte volna kifejezni az ellenérzéseit az új keletű mozgalmakat támogató progresszív politikával szemben.

Mára azonban megváltozott a helyzet: Los Angelesben ugyanis még az olyan megrögzött liberális celebek is Carusót támogatták, mint Gwyneth Paltrow, Kim Kardashian, Katy Perry vagy a rapper Snoop Dogg – világít rá a brit lap egyesült államokbeli tudósítója.

Mint írja, San Francisco után a szintén radikális baloldali Los Angeles-i kerületi ügyész, George Gascon is számolhat a bukásával.

A woke (magyarul: „ébredés”) fogalma új értelmet nyer most San Franciscóban, a hippi ellenkultúra bölcsőjében és Los Angelesben is, ahol napokig sétálhatsz úgy, hogy nem találsz egy republikánust sem – fogalmaz a szerző.

Kaliforniai elemzők már hónapokkal ezelőtt jelezték, hogy az állam szavazópolgárai az 1970-es évek vége óta nem voltak ennyire elégedetlenek településvezetőikkel. Emellett kultúrharc dúl számtalan fronton – a transzneműek jogaitól és a szólásszabadságtól kezdve az iskolai politikai indoktrináción át a rabszolgaságért járó jóvátétel kérdéséig –, amely az USA államai után Európába is áterjedt. A cikk kitér arra is, hogy London polgármestere egy hónappal ezelőtti Los Angeles-i látogatásán egyebek között arról érdeklődött a városvezetésnél, hogy miként dekriminalizálja az állam a kannabiszfogyasztást és -kereskedelmet. „Ha Sadiq Khan most jött volna Los Angelesbe, már egészen más tanulságokkal térhetett volna vissza Londonba” – fűzi hozzá a brit tudósító.

Caruso, a milliárdos Los Angeles-i ingatlanfejlesztő a közelmúltig republikánus színekben szerepelt a közéletben, és pusztán taktikai okokból állt át a demokratákhoz. Markánsan rendőrbarát kampányt indított a városi rendőri állomány 1500 fős bővítésének, valamint a bűnözés és hajléktalanság felszámolásának az ígéretével. Kampányát, célkitűzéseit később tettekre és konkrét eredményekre váltó korábbi New York-i polgármesteréhez, Rudy Giulianiéhoz hasonlítják az elemzők.

A cikk részletesen feltárja a San Franciscóban uralkodó állapotokat, amely a romlás tekintetében jelentős hasonlóságokat mutat a Los Angeles-i helyzettel. Ezek szerint

a városba látogatókat ma hajléktalanok serege és emberi ürülék látványa fogadja a köztereken, az utcákon nyílt drogfogyasztás zajlik.

Az autólopások, rablások, betörések és az erőszakos, sok esetben halállal végződő bűncselekmények száma is ugrásszerűen megnőtt, egyes körzetek pedig már afféle no-go zónává aljasodtak.

Sok tolvaj számológéppel járja a boltokat, szemérmetlenül számolgatva, hogy mennyit lophat el büntetlenül, azaz 950 dollár értékig. Mások pedig fegyverrel indulnak a zsákmányért.

Rengeteg a bűncselekmény, ám a vádemelések sorra elbuknak, az elkövetők büntetlenül maradnak és szabadon engedik őket.

Az üzleteket brutális, akár nyolcvanfős bűnbandák fosztogatják és cseppet sem válogatósak: a gyógyszertáraktól a Louis Vuitton üzletekig bármit kirabolnak, egyszerre akár 100 ezer dollár értékben megszabadítva áruiktól a tulajdonosokat.

Nem véletlen, hogy az utóbbi hónapokban több áruházlánc is elhagyta a várost, míg mások arra kényszerülnek, hogy ráccsal védett szekrényből árusítsanak olyan alaptermékeket, mint például a fogkrém.

San Franciscóban négyzetmérföldönként több milliárdos és több hajléktalan él egy környezetben, mint bárhol máshol az Egyesült Államokban.

Utóbbiak közül sokan hatalmas sátorvárosokban élnek, amelyeket a hatóságok igyekeznek nem megzavarni. A kaliforniai hajléktalanok száma 2019 óta tízezerrel emelkedett, sokan közülük drogfüggők. A kaliforniai nagyváros ma a drogfogyasztás vadnyugata, ahol a járdákon fecskendők hevernek, a heroint vagy fentanilt árusító drogdílerek pedig könnyedén felismerhetők fekete öltözékükről, hátizsákjukról.

A Daily Mail munkatársa szerint még a baloldaliak is elismerik, hogy mindezért a szélsőséges, „progresszív” liberális vezetők okolhatók, akik mindenekelőtt a faji kérdéseket tartják szem előtt. Az ázsiai amerikaiak azzal vádolták Boudint, hogy az őket ért rasszista támadásokról nem vesz tudomást, ami sokak szerint azt bizonyítja, hogy a főügyész szemében egyes kisebbségek kiváltságokat élveznek másokkal szemben.

A városvezetés külön „menedékeket” hozott létre a függők számára, akik nyugodtan belőhetik magukat, miközben élelemmel, orvosi segítséggel, fecskendőkkel és lakhatási tanácsadással is ellátják őket. Ez persze nem javít a fogyasztás és elhalálozás statisztikáin: a városban naponta átlagosan két ember hal meg kábítószer-túladagolásban. Mindezt tetézi, hogy Boudin korábban kijelentette: az ügyészség nem kíván büntetőeljárást kezdeményezni az utcai drogdílerek ellen, mivel „ők maguk is az emberkereskedelem áldozatai”.

Az elnyomó woke politikával szemben kialakult polgári ellenállás azonban túlmutat a bűnözés, a drogok és a hajléktalanság kérdésén – írják. Erre utal az is, hogy februárban a San Franciscó-i választópolgárok megbuktatták a város iskoláit irányító héttagú oktatási tanács három tagját, miután elegük lett az önkényeskedő viselkedésükből.

A kínai–amerikai szülők azon háborodtak fel, hogy a dinamikus trió a város egyik elitiskolájába nem a képességük alapján, hanem sorsolással vették fel a diákokat, arra hivatkozva, hogy a hagyományos módszer rasszista.

A testület alelnöke ráadásul durván sértegette, illetve rabszolgákhoz hasonlította az iskolákban többnyire kiemelkedően teljesítő ázsiai származásúakat.

Az oktatási vezetők „perverz prioritásai” már akkor világossá váltak, amikor a világjárvány után a rabszolgatartásra és az amerikai őslakosok elnyomására hivatkozva késleltették az oktatási intézmények újranyitását, hogy megváltoztathassák 44 iskola nevét, amelyek George Washington, Abraham Lincoln amerikai elnökök és Robert Louis Stevenson skót író előtt tisztelegtek.

A cikk szerint mindez részben a Black Lives Matter mozgalom öröksége, miként az is, hogy a tüntetések hatására a rendőrség vonakodott a törvény betartatásától, különösen az afroamerikaiak körében. A rendvédelem finanszírozásának megszüntetése miatt ugyanakkor rekordszámban vonulnak nyugdíjba a rendőrök, miközben újak nem jelentkeznek a helyükre.

Ennek eredményeként a San Franciscó-i és a Los Angeles-i rendőrség egyaránt toborzási válságban van, állománylétszámuk pedig jóval az előírtak alatt marad.

A cikk szerint Los Angelesben hasonló állapotok uralkodnak egy olyan főügyész működése alatt, aki szintén kesztyűs kézzel bánik az elkövetőkkel. Idén magasabb lehet az erőszak következtében elhunytak száma mint 2021-ben, amikor a gyilkossági mutatók 15 éves csúcsot döntöttek.

Miután Soros György jelentős támogatásával radikális baloldali kerületi ügyészeket választottak meg az Egyesült Államok több nagyvárosában, köztük New Yorkban is, az erőszakos bűncselekmények száma a BLM tüntetései óta pedig ugrásszerűen megnőtt Amerika demokrata vezetésű nagyvárosaiban, kijelenthető: a woke őrület már messze túlterjed Kalifornia határain

Azonban az állam metropoliszaiban zajlott választások eredményei az ország minden szegletébe azt az üzenetet közvetítik, hogy a téboly hamarosan véget érhet – írja a Daily Mail munkatársa.





