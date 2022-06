A címvédő és világbajnok francia labdarúgó-válogatott hazai pályán kikapott Horvátországtól a Nemzetek Ligája A divíziójának negyedik fordulójában, így továbbra is sereghajtó az 1. csoportban.

A franciák a dánoktól elszenvedett hazai vereség után Horvátországban és Ausztriában is 1–1-re végeztek, hétfőn pedig a horvátokat fogadták Saint-Denis-ben. A vendégek Modric tizenegyesével már az 5. percben megszerezték a vezetést, az eredmény pedig nem is változott már.

A csoport másik meccsén a dánok hazai pályán két góllal verték az osztrákokat, így vezetik a tabellát, és az is eldőlt, hogy a franciák nem juthatnak négyes döntőbe.

A B divízióban Izland hazai pályán 2–2-es döntetlent játszott Izraellel.

A kazah válogatott házigazdaként 2–1-re legyőzte a szlovák csapatot a C divízió 3. csoportjában, ezzel továbbra is veretlen: négy forduló alatt harmadszor nyert, és vezeti a csoportot. A szlovákok emberhátrányban fejezték be az összecsapást, ugyanis Ondrej Duda a mérkőzés hajrájában egy perc alatt kapott egy sárga és egy piros lapot.

Az azeri válogatott hazai pályán nyert 2–0-ra a fehéroroszok ellen, ezzel megelőzte riválisát a tabellán és feljött a harmadik helyre.

A Nemzetek Ligája első négy fordulóját rendezik júniusban, az utolsó kettőt pedig majd szeptemberben. A sorozat alapvető szisztémája nem változott: a B, C és D divízió csoportgyőztesei feljutnak az eggyel magasabb osztályba, míg az A, B és C divízió csoportutolsói kiesnek, így a következő kiírásban eggyel lejjebb szerepelnek majd. Az NL-ből kvalifikálni lehet a 2024-es, németországi Európa-bajnokság pótselejtezőjére.

Nemzetek Ligája, 4. forduló:

A divízió, 1. csoport:

Franciaország–Horvátország 0–1 (0–1)

Dánia–Ausztria 2–0 (2–0)

Az állás:

1. Dánia 9 pont

2. Horvátország 7

3. Ausztria 4

4. Franciaország 2

B divízió, 2. csoport:

Izland–Izrael 2–2 (1–1)

Az állás:

1. Izrael 5 pont

2. Izland 3 (3-3)

3. Albánia 1

C divízió, 3. csoport:

Kazahsztán–Szlovákia 2–1 (2–0)

Azerbajdzsán–Fehéroroszország 2–0 (0–0)

Az állás:

1. Kazahsztán 10 pont

2. Szlovákia 6

3. Azerbajdzsán 4

4. Fehéroroszország 2