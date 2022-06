Magyar találmányok Sepsiszentgyörgyön

2022. június 14. 11:35

Élménydús, interaktív kiállítás nyílt hétfőn délelőtt Sepsiszentgyörgyön az egykori dohánygyárban. Június 13-án, a magyar feltalálók napja alkalmából a Székelyföldi Hírközlési Örökség Egyesület rendezte be a tárlatot, és szervezett szakmai konferenciát. A június 17-ig megtekinthető kiállításon számos olyan tárgyat látható, amelyet magyar tudósok találtak fel, vagy járultak hozzá a feltalálásukhoz.

A Sepsiszentgyörgyön működő Sepsi TeleTár eszközgyűjteményének több darabja látható a kiállításon, azzal a szándékkal, hogy a telekommunikáció és a technikatörténet rajongói ki is próbálhassák ezeket. Ennek a lehetőségnek szemlátomást a gyerekek örültek a leginkább, kikerekedett szemekkel bámulták a detektoros rádiókat, lámpás televíziókat, tárcsázós telefonokat. A továbbiakban interaktív tárlatvezetésen mutatják be az érdeklődőknek a magyar feltalálókat, találmányaikat, valamint a magyar származású Nobel-díjas tudósokat egy olyan környezetben, az egykori dohánygyárban, amely nem áll nagyon távol attól a kortól, amelyben ők alkottak.

A megnyitón Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere elmondta, azért június 13. a magyar feltalálók napja, mert az első Budapesten született magyar Nobel-díjas, Szent-Györgyi Albert biokémikus 1941-ben ezen a napon jelentette be találmányát, a C-vitamin előállításának eljárását. FOTÓ: BÍRÓ BLANKA Az alpolgármester arra is kitért, hogy Csáky Ernő mérnök-tanár több mint 3500 különböző technikai eszközt adományozott a Székelyföldi Hírközlési Örökség Egyesületnek, köztük egy Puskás Tivadar-féle telefonközpontot, a táv- és hírközlés különböző eszközeit, detektoros rádiókat, lámpás televíziókat, és ezek képezik a jelenlegi tárlat törzsét is. A gyufától a mikrofonig az összes magyar találmányt és feltalálót bemutatja a tárlat – mondta az alpolgármester.

A megnyitón Bohus Mihály, a szegedi Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és a Szegedi Tudományegyetem mellett működő Informatikatörténeti Múzeum vezetője elmondta, Puskás Tivadar jóvoltából a távközlés tudományát tapasztalhatjuk meg: a telefónia százéves, az informatika ötvenéves, ezek időközben összenőttek, ez alapján épült fel az információs társadalom. A továbbiakban Lőrinc István felidézte Gaál Sándor sepsiszentgyörgyi fizikushoz, a ciklotron elvének megalkotójához fűződő emlékeit. A tárlat megnyitóját követően szakmai konferenciára került sor.

Szöveg, kép: Bíró Blanka

