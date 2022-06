Újraindul a Kőrösi Csoma Sándor- és a Petőfi Sándor-program

2022. június 14. 18:17

Újraindul a diaszpórát segítő Kőrösi Csoma Sándor-program és a szórványmagyarságot támogató Petőfi Sándor-program a koronavírus-járvány miatti kétéves kényszerszünet után - jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden Budapesten.

Potápi Árpád János sajtótájékoztatón közölte, hogy olyan, a 20. életévüket betöltött, büntetlen előéletű magyar állampolgárok jelentkezését várják, akik elkötelezettek a magyar nemzet iránt és jártasak a közösségszervezésben.



Feladatuk a szórvány- és a diaszpóramagyarság közösségi, szervezeti életének segítése, megújítása - mondta.

Hozzátette: a Kőrösi Csoma Sándor-program 2022/2023-ra meghirdetett kiírásában az északi féltekén 75-en nyerhetnek ösztöndíjat, a Petőfi-programban pedig 50-en.



A pályázatokat kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a www.kulhonimagyarok.hu oldalon, továbbá a www.korosiprogram, valamint a www.petofiprogram.hu oldalakon szerdától legkésőbb július 15. éjfélig. Hiánypótlásra nincs lehetőség - ismertette.



A Miniszterelnökségnek az MTI-hez eljuttatott tájékoztatója szerint a fogadószervezetek is csak elektronikus úton nyújthatják be jelentkezésüket.



Az államtitkár emlékeztetett: a 2013-ban indított Kőrősi Csoma Sándor-programban eddig 29 országban 661 ösztöndíjas dolgozott. A kormánypárti politikus a program eredményei között említette, hogy az ösztöndíjasok közreműködésével a többi között új magyar közösségeket fedeztek fel, hétvégi magyar iskolák és cserkészcsapatok alakultak, online oktatási anyagok készületek, magyar nyelvű újságokat alapítottak és egyre többen kezdtek magyarul tanulni.



Potápi Árpád János közölte, hogy a Petőfi-programban 2015-től 308-an vettek részt.



A program részeként a Kárpát-medencében magyar napokat, szavalóversenyeket tartottak, elindult az Egy nap népviseletben elnevezésű kezdeményezés - mondta, hozzátéve, mindenütt megerősödtek a szórványközösségek.



Az államtitkár reményének adott hangot, hogy nemcsak a külhoni magyar szervezetek, hanem az ösztöndíjasok is nyernek a programmal. Utóbbiak tapasztalatait összegezve úgy fogalmazott: "mindenki, aki hazatért, azt mondta, hogy hazaszeretetben és magyarságtudatban megerősödött a program által".



A nemzetpolitikai államtitkárság írásos összegzése kitért arra is, hogy a 2020/21. évi Kőrösi-programban külön hirdették meg a déli félteke országaiba szóló pályázatot, így jelenleg csak az északi féltekén megvalósuló ösztöndíjprogramra hirdetnek pályázati lehetőséget. Beszámoltak arról is, hogy a Petőfi-program országaiból a Kőrösi Csoma Sándor-program országai közé került Bosznia-Hercegovina, Csehország, Észak-Macedónia és Lengyelország.



Azt írták, "célunk, hogy erősítsük a diaszpórában és szórványban élő közösségek magyar identitását, segítsük őket a magyar nyelv fejlesztésében és a magyar kultúra megélésében, valamint szorosabbra fűzzük kapcsolataikat az anyaországgal".



MTI