Brit újságírókat tiltott ki Moszkva

2022. június 14. 19:22

Az orosz külügyminisztérium 29 brit újságírót és húsz, a brit hadiiparral kapcsolatban álló személyt tett kedden szankciós listára, megtiltva számukra a belépést Oroszországba.

A tárca szerint a médiából szankcionált érintettek - köztük a The Independent, a The Times, a The Daily Telegraph, és a The Guardian főszerkesztője, valamint a BBC több vezetője és munkatársa - az ukrajnai és Donyec-medencei eseményekről hamis és egyoldalú információk és értékelések terjesztésével hozzájárultak a ruszofóbia felszításához a brit társadalomban.



A védelmi komplexumhoz kapcsolódó kitiltott személyek között sorolta fel a moszkvai külügyminisztérium közleménye Jeremy Mark Quin védelmi miniszterhelyettest, Leo Dochertyt, a védelmi tárca parlamenti államtitkárát, Benjamin John Keyt, a haditengerészet, Michael Wigstont, a légierő és Charles Richard Sticklandet, a fegyveres erők közös műveleteinek parancsnokát, valamint több hadiipari vállalat vezetőjét.

Docherty – gov.uk



Az indoklás szerint az érintett brit állampolgárok részt vettek az Ukrajnába irányuló fegyverszállításokról szóló döntések meghozatalában, amelyeket "a helyi büntetőosztagosok és náci alakulatok civilek megölésére és a polgári infrastruktúra lerombolására használnak".



Moszkva már korábban kitiltotta a brit miniszterelnököt és a kormány több tagját, valamint számos honatyát.

MTI