Stuttgart – A magyar állam karaktere című kötet német kiadása

2022. június 14. 20:25

Berlin után Stuttgartban is bemutatták az Ezer éve Európa közepén - A magyar állam karaktere című kötet német kiadását, amelyet Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) főigazgatója szerkesztett

Szalai Zoltán a kedd esti könyvbemutató előtt az MTI-nek telefonon nyilatkozva kiemelte, hogy már a Berlin-Brandenburgi Tudományos Akadémián tavaly novemberben tartott első németországi bemutató is teltházas rendezvény volt, most Stuttgartban is nagy érdeklődés fogadja a kötetet, és sok sajtómegkeresés is érkezett.



A számos tudományterülettel foglalkozó szakkollégium vezetője rámutatott, hogy a könyv eleve német felkérésre, a Springer tudományos könyvkiadó megbízásából készült, bár a magyar változat előbb jelent meg, mivel a tanulmányok többsége magyarul íródott. Mint mondta, a kiadót az ösztönözte, hogy nagyon régen jelent meg német nyelvű összefoglaló munka a magyar állam történetéről, működéséről és karakteréről.



A Springer Staat - Souveränität - Nation (Állam - szuverenitás - nemzet) című sorozatában megjelent kötetben mintegy harminc tanulmány mutatja be a magyar államiságot és a magyarok jelenét, történelmét, gondolkodását, másokhoz fűződő viszonyát, társadalmát és gazdaságát. A szerzők között van például Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, vagy éppen Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Zsidó Hitközség vezető rabbija.



A stuttgarti Liszt Intézetben szervezett rendezvényen Szalai Zoltán a történelmi regényei mellett a publicisztikai és szaktudományos munkásságáról is ismert német íróval, Klaus-Rüdiger Mai-jal mutatta be a tanulmánykötetet.



A németül a Der ungarische Staat - Ein interdisziplinärer Überblick (A magyar állam - Interdiszciplináris áttekintés) címmel megjelent könyv újabb állomás az MCC német vonatkozású munkájában, amelyet mindenekelőtt a szakkollégium keretében a magyar-német akadémiai és politikai párbeszédnek fórumot kínáló Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért mozdít előre. Erről Szalai Zoltán az MTI-nek elmondta, hogy több, nagy horderejű projektet, köztük konferenciákat és újabb köteteket terveznek.

MTI