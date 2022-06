Inflációs nyomás lassítja az idei világgazdasági növekedést

2022. június 14. 21:37

Az egyre intenzívebb globális inflációs nyomás keresleti hatásai és a koronavírus-gócokban érvényesített újbóli kínai korlátozások miatt a világgazdaság a korábban vártnál valószínűleg számottevően lassabb ütemben növekszik az idén - áll a Fitch Ratings kedden Londonban bemutatott új negyedéves globális előrejelzésében.

A nemzetközi hitelminősítő a 35 oldalas prognóziscsomagban közli, hogy az előző, márciusban kiadott előrejelzéséhez képest 0,6 százalékponttal lassabb, 2,9 százalékos világgazdasági növekedést vár 2022 egészére.



A Fitch londoni elemzői a globális átlagon belül a kínai hazai össztermék (GDP) idei növekedésére szóló prognózisukat rontották a legnagyobb mértékben: a márciusi negyedéves jelentésükben szereplő 4,8 százalék helyett immár csak 3,7 százalékos növekedést valószínűsítenek a kínai gazdaságban 2022-re.



A cég a márciusi jelentés óta másodszor rontja az idei kínai GDP-növekedésre adott becslését.



Kínáról külön összeállított, június elején Londonban bemutatott jelentésében is már közölte, hogy - különösen a koronavírus elleni korlátozások enyhítésének óvatos üteme miatt - egyre nagyobb lefelé ható növekedési kockázatokat érzékel a kínai gazdaságban, de abban az elemzésében még azzal számolt, hogy a kínai hazai össztermék az idei év egészében 4,3 százalékkal növekszik.



A kínai gazdaság teljesítménye tavaly 8,1 százalékkal bővült, vagyis a Fitch kedden kiadott új negyedéves globális előrejelzésében szereplő 3,7 százalékos idei kínai növekedési becslés alapján a cég immár azt valószínűsíti, hogy a kínai GDP-érték az idén a tavaly elért ütemnek nem egészen a felével emelkedik.



Kedden egy másik globális hitelminősítő, a Moody's Investors Service is jelentősen rontotta a kínai gazdaság idei növekedésére szóló prognózisát, bár a Fitch Ratings új becslésénél még mindig derűlátóbb előrejelzést adott.



A Moody's Londonban ismertetett friss tanulmányában közölte: az általa eddig várt 5,2 százalék helyett most már csak 4,5 százalékos GDP-bővüléssel számol a kínai gazdaságban 2022 egészében.



A Moody's a koronavírus terjedésének akadályozását célzó hatósági intézkedések mellett a kínai ingatlanpiac jelenleg is zajló visszaesésével és a geopolitikai kockázatokhoz kapcsolódó megnövekedett bizonytalansággal indokolta a negatív korrekciót.



A Fitch Ratings kedden bemutatott új tanulmányában az amerikai gazdaság idei növekedésére szóló előrejelzését a márciusban valószínűsített 3,5 százalékról 2,9 százalékra, az euróövezeti gazdaság növekedésére adott prognózisát 3 százalékról 2,6 százalékra rontotta.



A Fitch az eddigi 100 dollárról 105 dollárra emelte a Brent globális nyersolaj-alaptípus idei hordónkénti átlagárára szóló előrejelzését, felidézve, hogy az Európai Unió nemrégiben tilalmat hirdetett a tengeri szállítású orosz nyersolaj importjára.



A cég szerint ez a globális olajpiaci áramlások irányának módosulását eredményezheti, mivel az eddigieknél több orosz olaj érkezhet ázsiai országokba.



A Fitch hangsúlyozza ugyanakkor azt is, hogy infrastrukturális és egyéb logisztikai korlátok miatt az orosz nyersolajkínálat jelentős része elveszhet a világpiacról.



A hitelminősítő a minap erről is külön tanulmányt állított össze, amelyben szintén megállapította, hogy infrastrukturális korlátok, az orosz olajjal szembeni esetleges vásárlói tartózkodás, valamint logisztikai bonyodalmak - például az orosz nyersolajat szállító hajókra köthető biztosítások potenciális korlátozása - miatt nem feltétlenül lesz lehetséges az Oroszországban kitermelt nyersolaj és az orosz olajtermékek teljes mennyiségének átirányítása az EU-ból más piacokra.



A Fitch Ratings becslése szerint ez azt jelenti, hogy napi 2-3 millió hordó orosz nyersolajexport - a teljes az orosz olajtermelésnek hozzávetőleg a negyede - tűnhet el a világpiacról 2022 végéig.



Keddi előrejelzésében a Fitch mindezek figyelembevételével az Egyesült Államokban 7,8 százalékos, az euróövezetben 6,7 százalékos idei átlagos inflációt valószínűsített az előző globális jelentésében szereplő 6,9, illetve 5 százalék helyett.



MTI