Már az amerikaiak szerint is őrültségek a brüsszeli szankciók

Adewale Adeyemo, az Egyesült Államok pénzügyminiszter-helyettese Fotó: AFP/POOL/Getty Images North Am

„Csak az Egyesült Államokban szankciók ezreit vezettük be orosz intézmények és magánszemélyekkel szemben. Azonban sokkal több emberre van szükségünk ahhoz, hogy kielemezzük az orosz szankciók hatását, nem csak Oroszországra, hanem a globális piacra nézve is” - idézi Adewale Adeyemo tárcavezető szavait az Origo.

Az amerikai pénzügyminiszter-helyettes szerint Amerikában egyre inkább aggódnak azon, hogy milyen hatásai lesznek az eddig bevezetett szankcióknak a világgazdaságra nézve. Úgy gondolja, hogy sokkal több elemzésre lenne szükség ahhoz, hogy a szakemberek pontosan megértsék milyen összefüggésben állnak a szankciók és a különböző világpiaci folyamatok.

Mint ismert, az Európai Unióba és az Egyesült Államokban is elszabadult a háborús infláció, amelyhez a nyugati szankciók is hozzájárultak. Emellett az energiaárak területén is hasonló helyzet tapasztalható, ami számos országban vezetett elképesztő üzemanyagár és rezsi növekedéshez.