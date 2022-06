Temesvár-Szeged kerékpártúrával szorgalmazzák a Maros-híd újraépítését

2022. június 15. 18:34

Temesvári civil szervezetek Temesvár-Szeged kerékpártúra szervezésével kívánják felhívni a figyelmet a romániai Nagycsanád és a magyarországi Apátfalva közötti Maros-híd újjáépítésének a szükségességére - közölte szerdán az egyik szervező, a Temesvári Várbástya Egyesület.

Tamás Péter, a Várbástya Egyesület elnöke az MTI-nek elmondta: a hét végére tervezett kétnapos kerékpártúrával a határ menti infrastruktúra fejlesztéséért lobbiznak, de emellett a Szeged-Temesvár testvérvárosi kapcsolatokat is erősítenék, és kulturális, valamint gasztronómiai élményt is adnának a résztvevőknek. A Bartók kerékpártúra névválasztást az indokolja, hogy a kerékpárosok Bartók Béla szülővárosát, Nagyszentmiklóst is érintik, ahol a Mentés Másként világzenei trió előadását élvezve pihenhetik ki az első szakasz fáradalmait.

Tamás Péter elmondta: Szeged felé a román-szerb-magyar hármashatárnál kimondottan a túrázók számára nyitják meg a román-magyar határt, visszafelé pedig a magyar hadsereg csónakjaival szállítják át a kerékpárosokat a Maroson az egykori Maros-híd közelében. A második világháborúban felrobbantott, és azóta újra nem épített híd egykor vasúti és közúti összeköttetést is biztosított Nagycsanád és Apátfalva között. A Magyarország temesvári tiszteletbeli konzuli tisztségét is betöltő Tamás Péter úgy vélte: a meglévő pillérek megerősítésével és összekötésével újabb határátkelőhelyet lehetne nyitni a két ország között.

A résztvevőket Szegeden halászlével, a visszatérés után pedig a Temesvárral összeépült Újszentesen gulyással, valamint a TM Groove és Maria Hojda, a 8 Light Minutes és a Sleeping Insomnia együttesek koncertjével várják.

Tamás Péter azt is elmondta: a Velocitas egyesülettel közösen szervezett túra romániai szakaszán a kevésbé forgalmas megyei utakon fognak tekerni, és azért is lobbiznak, hogy épüljön kerékpárút Temesvártól a román-magyar határig.

MTI