Érvénytelen a Kovászna megye zászlaját elfogadó kormányhatározat

2022. június 16. 17:00

Érvénytelenítette a Brassói Táblabíróság a Kovászna megye zászlaját elfogadó kormányhatározatot - közölte csütörtökön internetes oldalán a Krónika erdélyi magyar napilap.

A kedden kimondott elsőfokú ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján tették közzé. A határozat nem jogerős, a hivatalos közlés utáni 15 napban fellebbezést lehet benyújtani ellene. A székelyföldi Kovászna megye önkormányzatát és a zászlót elfogadó román kormányt a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma perelte be a jelkép miatt, majd a perbe beavatkozott a magyar jelképek és feliratok ellen pereskedő Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) is. A román szervezetek hiányolták a román közösség szimbólumait a zászlóról.

Kovászna megye zászlajának hivatalossá tételét Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, miniszterelnök-helyettes jelentette be tavaly szeptemberben, miután a bukaresti kabinet elfogadta a Cseke Attila vezette fejlesztési minisztérium által beterjesztett kormányhatározat-tervezetet. A zászló kék sávokkal határolt középső, arany színű sávjában kék címerpajzs található, melyen ezüstkardot tartó páncélos kar látható. A kard szívet szúr át. A címerben a térségre jellemző szimbólumok, a nap és a hold is láthatóak, a három csillag a megye három székére: Sepsi-, Kézdi- és Orbaiszékre utal. A zászlón látható címer Háromszék hagyományos címere.

A Brassói Táblabíróság korábban ugyanazon egyesületek keresete nyomán a Sepsiszentgyörgy városzászlaját elfogadó kormányhatározatot érvénytelenítette elsőfokú ítéletében. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere a múlt héten közölte: fellebbeznek az ítélet ellen. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusa arról is beszámolt, hogy az elsőfokú ítélet indoklásában a bírák nem hivatkoztak eljárási hibákra, hanem a zászló "reprezentativitását" kifogásolták. Úgy vélte: ez a kérdés meghaladja a bíróság hatáskörét. "Ha holnapután valaki azt mondja, hogy számára Románia zászlaja nem reprezentatív, akkor egy bíró érvényteleníti az ország zászlóját?" - idézte a Háromszék napilap Antal Árpádot, aki úgy fogalmazott: számára az indoklás "a sci-fi kategóriába tartozik".

Tamás Sándor, a Kovászna megyei önkormányzat elnöke a határozatot kommentálva az MTI-nek elmondta: ugyanaz a bírói tanács döntött a megyezászlóról, mint korábban a sepsiszentgyörgyiről, úgyhogy nincs kétsége afelől, hogy az ítéletet indoklása szóról szóra ugyanaz lesz.

A politikus hozzátette: várják a megindokolt ítélet hivatalos kikézbesítését, és fellebbezést nyújtanak be ellene. Megjegyezte: a székelység az elmúlt ezer évben is arra kényszerült, hogy az egyik kezével védekezzen, a másikkal pedig építsen, így van ez most is. Arra is kitért, hogy a szülőföld otthonosságáért dolgoznak, és nem azt a sorsot szánják a székelységnek, amit a román nacionalisták szeretnének.

MTI