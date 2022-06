Végóráit éli a Jobbik

Választási vereség, eltűnő jobbikos szavazók, egy nemierőszak-botrány és vérengzés a párt vezetőségében. Címszavakban röviden ez a Jobbik elmúlt fél éve.

A Jobbikon belüli személyi ellentétek melyekről korábban itt és itt is írtunk, mára odáig fajultak, hogy a párt vezetői egymást is feljelentik, a kiszivárgó információk szerint pedig a mozgalom megmaradt erőforrásainak megszerzéséért folytatott belső küzdelem újabb pártszakadást, sőt Jakab Péter távozását is eredményezheti.

A Jobbik megszűnés irányába tartó története nem ismeretlen a magyar politikában: egykori parlamenti pártként a Független Kisgazda Párt és az MDF is hasonlóképpen esett szét, ezért is nevezhetjük a jobbikban zajló mostani folyamatokat „elkisgazdásodásnak”.

Mivel az ellenzéki oldal többi szereplőjének már nincsen szüksége a szavazóit teljesen elvesztő Jobbikra, így mára ők is érdekeltek lettek abban, hogy az egykori nemzeti radikális párt, ami ma már a Gyurcsány-féle DK fasiszta tagozatává vált, a lehető leghamarabb a felejtés homályába vesszen.

