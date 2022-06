Tovább nőnek az üzemanyagárak Európában

2022. június 16. 21:58

Több mint két euró, átszámítva csaknem 830 forint egy liter 95-ös benzin egy római töltőállomáson. Olaszországban az elmúlt hónapokban az élelmiszerek és a rezsiárak mellett az üzemanyagok árai is kilőttek.

A szocialista Mario Draghi vezette olasz kormány adócsökkentéssel próbálta megfékezni az árakat, ami kezdetben az üzemanyagoknál literenként 30 eurócentet jelentett. Az árak azonban tovább emelkedtek, mára már többe kerül az üzemanyag, mint az adócsökkentés előtt. Gazdasági napilapok adatai szerint az olaszok az utóbbi 6 hónapban 9 milliárd euróval többet költöttek tankolásra, mint előtte. A drágulás miatt a fogyasztóvédők már nemzeti vészhelyzetről beszélnek. Az üzemanyagok miatt ugyanis minden más is drágul – számolt be az M1 Híradója az olaszországi helyzetről.

„A családok, a fogyasztók az árak emelkedése miatt kénytelenek lemondani valamiről, vagy visszamondani a nyaralásukat, esetleg csökkenteni a napok számát” – mondta Michele Carrus, az olasz fogyasztói szövetség elnöke. Pedig Olaszország nincs is a legdrágább országok között.

Szlovéniában is volt üzemanyagárstop

A 95-ös benzin literenkénti ára több európai országban is átlépte az 1000 forintot, de például Görögországban vagy Hollandiában sem sokkal olcsóbb a tankolás. Az Európai Unió tagállamai közül Magyarországon kell a legkevesebbet fizetni az üzemanyagért. Hazánk után Máltán, illetve Szlovéniában a legolcsóbb a tankolás – ez utóbbi országban viszont már nem sokáig.

Szlovéniában átmenetileg megfékezték az áremelkedést. Az áprilisi választásig hivatalban lévő Janez Jansa által vezetett jobboldali kormány ugyanis a magyarhoz hasonló üzemanyagárstopot hirdetett az elszabaduló árak ellen. Janez Jansa egyik utolsó intézkedése miniszterelnökként az üzemanyagárak befagyasztása volt, amit eredetileg három hónapra, a nyár végéig rendelt el.

Azonban a nemrég megválasztott baloldali kormányfő, Robert Golob szerdán bejelentette, hogy még ebben a hónapban emelkednek az árak a szlovén benzinkutakon, június 21-én ugyanis megszűnik az üzemanyagárstop.

A miniszterelnök úgy fogalmazott:„az új szlovén kormány egyensúlyt akar teremteni a piacon, ahol mindenki, az állam, a kiskereskedők és a fogyasztók is viselik a terhek egy részét.”

Egy Lendván élő férfi az M1-nek arról panaszkodott, hogy már a befagyasztott ár is túl magas volt, azt mondja, bele sem mer gondolni, hogy mennyit fognak kérni egy liter üzemanyagért jövő héttől. Alexander Mervar, a Szlovén Villamos Művek igazgatója pedig egy interjúban arról beszélt, hogy a következő hónapokban a villamos energia ára is elszabadulhat, és a jelenlegi két-háromszorosára is emelkedhet.

hirado.hu - M1