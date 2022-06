Izraeli katonák agyonlőttek három palesztin fegyverest

2022. június 17. 10:05

Izraeli katonák agyonlőttek három palesztin fegyverest Ciszjordánia északi részén, a dzseníni menekülttáborban tartott éjszakai razzia során, miután azok tüzet nyitottak rájuk - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet pénteken.

Az éjjeli razzia célja az izraeli hadsereg jelentése szerint illegális fegyverek lefoglalása volt. Két épületet akartak átkutatni, s mikor az első épületben végeztek, és a második ház felé tartottak, a palesztinok tüzet nyitottak rájuk az út szélén álló járműből.



A katonák viszonozták a lövéseket, miközben más irányból is hevesen tűz alá kerültek, és robbanóanyagot dobtak rájuk. Az izraeli kommandósok agyonlőtték a járműből rájuk tüzelőket, majd átvizsgálták az autót, ahol két gépkarabélyt, egy géppisztolyt, lőszereket és golyóálló mellényt találtak.



A palesztinok nyilvánosságra hoztak helyszíni felvételeket, melyeken heves tűzharcok hallatszanak. Az összecsapásokban nyolc további palesztin is megsebesült a palesztin egészségügyi minisztérium jelentése szerint.



Az izraeli hadsereg szinte naponta hajt végre rajtaütéseket az 1967-ben Jordániától elfoglalt Ciszjordániában, miután februárban tizenkilenc emberéletet követelő terrorhullám kezdődött izraeliek ellen. A razziákon letartóztatják a terrortevékenységgel gyanúsítottakat. Dzsenínben több alkalommal is lecsaptak, mert több támadás is onnan indult.

MTI