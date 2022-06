Kincs: a gyermek fejlődésében nagy szerepe van az apának

2022. június 17. 14:18

Az apák napja kiváló alkalom annak hangsúlyozására, hogy a család úgy lesz erős, ha a nők és a férfiak megosztják a családi teendőket, és mindketten részt vállalnak a gyermekek felnevelésében - közölte a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (Kincs) pénteken az MTI-vel. A Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete (Ficsak) online játékkal hívja fel a figyelmet az apákra.

Június harmadik hétvégéjén az apákat ünneplik - írta közleményében a Kincs, emlékeztetve arra, hogy az apák napja megünneplését egy édesapja által felnevelt nő kezdeményezte az Egyesült Államokban 1909-ben, majd 1972-től vált hivatalos ünneppé a tengerentúlon. Magyarországon 1994-ben indítottak mozgalmat az apák napja bevezetésére, és ma már egyre többen ünneplik nálunk is az apákat, leginkább a fiatalabb korosztályban.



Az intézet szerint a gyermek fejlődésében, személyiségének formálódásában nagy szerepe van az apaképnek, a későbbi életet jelentősen befolyásolja az édesapával kialakított viszony.



Kutatások bizonyítják, hogy az aktív apai jelenlét a gyermekek és az apák életminőségét is javítja, több a boldogabb és elégedettebb az együtt élő apák és gyermekeik között. Míg régen főként a család eltartása és védelme volt egy férfi legfontosabb szerepe, napjainkban egyre többen vesznek részt a gyereknevelésben és a kisgyermekek ellátásában, a kisgyermekes apák mintegy háromnegyedére jellemző ez a hozzáállás - írták.



Közölték azt is, hogy saját felmérésük szerint ma már a szülések 60 százaléka apás szülés, és ezekben az esetekben az édesanyák általánosságban kedvezőbb szülésélményről számolnak be.



Az erősödő apai jelenlét és támogatás a várandósság és a szülés idején, de később, a kisgyermek gondozása során is jól érzékelhető. 2012 óta több mint tízszeresére nőtt a gyermekgondozási díjban részesülő férfiak száma - sorolták.



Az intézet hangsúlyozta: örömteli, hogy egyre több gyermek születik és él olyan családban, amelyben mind a két szülő jelen van.



Azt írták: 2015-höz képest csaknem másfélszeresére nőtt a házasságban születő kisbabák aránya, míg korábban a gyermekek fele (52 százaléka), ma már mintegy háromnegyede (70 százaléka) olyan családba születik, ahol házasok a szülők. Jelezték: ez rendkívüli növekedés, ami Európában csak Magyarországon történt meg az elmúlt években, ezzel az Európai Unió átlaga fölé emelkedett a házasságon belüli szülések aránya Magyarországon.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy 2010 óta megduplázódott a házasságkötések száma, és a csaknem 40 százalékos csökkenéssel hat évtizedes mélypontra esett vissza a válások száma. Ezen kedvező folyamatoknak köszönhető, hogy mára már mintegy százezerrel csökkent az egyszülős családok száma, azaz egyre több gyermeknek adatik meg, hogy mindkét szülőjével együtt éljen - olvasható a Kincs közleményében.

A Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete (Ficsak) az MTI-nek a vasárnapi apák napja alkalmából az MTI-hez küldött közleményében azt írta, az egyesület arra kéri a gyermekeket, hogy ezen a különleges napon öleljék meg édesapjukat, köszönjék meg nekik a sok szeretetet, törődést és a biztonságot, amelyet az édesapák adnak - sokszor láthatatlanul - a teljes családnak.

Hozzátették: idén is megrendezik a hagyománynak számító apáknapi ünnepségüket, ahol a szervezők az édesapák megbecsülésére és a minőségi együtt töltött idő fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet.

Emellett online játékot is hirdetnek, a felhívás a Ficsak Facebook-oldalán található. Az egyesület édesapákkal kapcsolatos, kedvező hangulatú és üzenetű képeket vár, amelyeken az édesapák láthatók gyermekükkel, gyermekeikkel. Emellett azt kérik, a kép mellé írják oda a pályázók, mi az a három program, amelyet a leginkább szeretnek együtt csinálni. A játék fődíja egy családi belépő egy szabadon választható magyarországi bobpályára.

A Ficsak üdvözli - írták -, hogy a kormányzat igyekszik hozzájárulni ahhoz, hogy az édesapák anyagilag is minél nagyobb megbecsülést kapjanak, és ezáltal minél több gyermek szülessen Magyarországon.

Magyarországon - még ha nem is annyira elterjedt - de az édesapáknak is lehetőségük van igénybe venni a gyedet, a gyest, valamint a családi adókedvezményt - jegyezték meg.

MTI