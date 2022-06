Gyöngyösi Márton is indul a Jobbik elnöki posztjáért

2022. június 17. 22:34

Gyöngyösi Márton, a Jobbik európai parlamenti képviselője is indul a Jobbik tisztújításán elnökjelöltként – írja az atv.hu nyomán a mandiner.hu. A csatorna értesülését a Jobbik EP-képviselője a Spirit FM Aktuál műsorában meg is erősítette.

Gyöngyösi szerint jelenleg az egyik legfontosabb kérdés a párt konszolidálása, EP-képviselőként kimaradt a Jakab Péter lemondása körüli konfliktusból, az ő megválasztása ezért, mint fogalmazott, a konszolidáció irányába mutatna. Azért is érzi kiemeltnek a szerepét, mivel közeleg az európai parlamenti választás, ahol egy „hiteles, jobbközép-konzervatív irányt tervezne képviselni a Jobbik élén”, mivel szerinte „egy űr tátong ezen a területen”.

Mi is beszámoltunk arról, hogy Ander Balázs is indul a Jobbik elnöki posztjáért, de Földi István indulásáról is lehetett hallani – Gyöngyösi ezek kapcsán megjegyezte, hogy úgy tudja, valóban ők is indulnak, de hivatalossá ezek akkor válnak, ha a szándéknyilatkozatokat szétküldik a tagság felé.

mandiner.hu