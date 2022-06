Zöld-fehérről kék-sárgára festené Baranyi Ferencvárost

A ferencvárosi lap kirúgott főszerkesztője a IX. kerület testvérvárosáról, Sepsiszentgyörgyről szóló gúnyos riporttal búcsúzott a magyargyűlölő román ügyészt sztárolva, a szurkolók pedig olvashatnak egy fanyalgó írást a magazinban annak apropóján, hogy kupagyőztes lett a Fradi. Ezt a „független médiumot” akarja megmenteni a polgármester, akinek ukránmániájából mindinkább elegük van a helyieknek.

Koncert Zelenszkij alapítványa javára. Az asztaloknál jobbról balra Döme Zsuzsanna Suzi, Ljubov Nepop és Baranyi Krisztina Fotó: Döme Zsuzsanna Suzi Facebook-o

Megjelent a 9 magazin júniusi száma, amelyet még az azóta kirúgott Vágvölgyi B. András jegyzett főszerkesztőként. A Magyar Narancs-alapító igencsak odatette magát – nem tudni, „hattyúdalaként” tekintett-e erre a lapszámra, vagy inkább jelezni akarta a visszahelyezésén munkálkodó polgármesternek, hogy ezentúl is kész megszolgálni Baranyi bizalmát –, az eredmény minden eddiginél megdöbbentőbb lett.

Újfent sikerült alátámasztani, hogy a Vágvölgyi és a polgármester által a „független” újságírás mintaképének tartott magazin egy végletesen elfogult kormányellenes propagandalap, amelyben a helyi témák is csak egy szélsőségesen balliberális rostán átszűrve jelennek meg, de leginkább az ellenzék által felkarolt országos „ügyekről” esik szó a ferencvárosiak pénzéből fenntartott önkormányzati médiumban.

Az országgyűlési választások után a kormánypárti szavazókat „habzó szájú tömegnek” tituláló Vágvölgyi ezúttal Baranyi Sepsiszentgyörgyön tett látogatásáról számolt be. A sértődött, rossz szájízű, egyébként lehangoló fotókkal illusztrált riportban kéjesen „romániázott”, és minden magyar helységnév, sőt, még az áfonyapálinka neve mellé is akkurátusan odabiggyesztette román megfelelőjét, de felidézte a 2004. december 5-i népszavazást is, amelyről úgy írt, mintha ahhoz a hazai baloldalnak semmi köze nem lett volna (emlékezete nem csak ebben „csalta meg”, de a dátumban is, amit december 4-re tett…) Az exfőszerkesztő gúnyos-lenéző eszmefuttatásában egy nagyszabású helyi fesztivál leszólása után – ahol szerinte a „szederjesre zabálás stádiumai követik egymást” – kitért a sportéletre is, megjegyezve: a helyi csapatban „székelyföldi játékos momentán nincs, ami a román bel- és sportpolitika szempontjából azért jó, mert győzelem esetén a meccs végén nem éneklik el a székely himnuszt”.

Sepsiszentgyörgy háromoldalas cikizése után zárszóként megjegyezte, itt született Laura Codruta Kövesi, az Euró­pai Ügyészség román vezetője. (Kövesi korábban Románia legfőbb ügyésze volt, ottani kar­rierjének az vetett véget, amikor kiderült: „korrupcióellenes hadjárata” során az ügyészek több esetben követtek el törvénytelenséget a nyomozás során, például a tanúkra nyomást gyakoroltak és bizonyítékokat hamisítottak. Boszorkányüldözésének számos romániai magyar politikus is áldozatul esett, sokuk ártatlansága azóta már bebizonyosodott – a szerk.) Vágvölgyi közölte: Kövesitől „fél Magyarország várja, hogy találkozzon végre Orbán Viktorral s néhány pajtásával, és a találkozás műfaja kihallgatás legyen”.

A volt főszerkesztő riportja kellőképpen megalapozza a lap hangulatát, ezt követi egy interjú a Sepsiszentgyörgyön született, Kolozsváron lakó, itthon méltán ismeretlen „posztmodern feminista punklegendával”, Kali Ágnes költővel, amelyben az ifjú hölgy arról beszél: tudatos döntés nála, hogy nem Magyarországon él, mert itt „egyre nehezebb, hogy megtartson valami”. A cikknek ferencvárosi vonatkozása nincs, ha csak az nem, hogy a költő „néha felbukkan Budapesten”. A lapban „természetesen” ismét megjelenik a polgármester kedvenc politikai gumicsontja, Fudan-ügy is, „Létkérdés” címmel, a fanatikus szurkolók pedig olvashatnak egy fanyalgó írást annak apropóján, hogy kupagyőztes lett a Fradi.

Nos, ez a „szabad sajtó” Baranyi szájaíze szerint, ez az, aminek érdekében a polgármester arra készül, hogy a jövő szerdai képviselő-testületi ülésen leváltatja a kerületi médiacég vezetőjét, és visszahelyezi a főszerkesztői székbe Vágvölgyit, még akkor is, ha a jogszerűtlen lépésnek egy újabb munkaügyi per és pervesztés lenne a következménye az önkormányzat számára. A szerkesztőség jócskán felduzzasztott újságírógárdája fizetésemelést is követel, a médiacég megnövelt költségvetést tartalmazó üzleti tervét azonban legutóbb a baloldal még leszavazta. Most majd kiderül, meggyőzte-e őket azóta valamivel Baranyi Krisztina…

Vágvölgyi felháborító cikke nyomán érdemes felidézni, hogy a polgármester tavaly nyáron eltávolíttatta az önkormányzat díszterméből, a polgármesteri pulpitus mögül a IX. kerület testvérvárosainak – a kárpátaljai Beregszász, a vajdasági Magyarkanizsa, a felvidéki Királyhelmec, valamint a székelyföldi Sepsiszentgyörgy – címereit, idén pedig nem segítette a kárpátaljai testvérváros, Beregszász érdekében szervezett adománygyűjtést, még fedett helyiséget sem volt hajlandó biztosítani a kezdeményezéshez.

Az orosz–ukrán háború kitörése után leginkább a kormányellenes putyinozás volt fontos a számára, ennek lendülete azóta sem tört meg nála, Facebook-oldalán még mindig olajembargót szorgalmaz, az utóbbi időben pedig főként a Bakáts téren csütörtökön megrendezett koncert reklámozásával foglalkozott, amelyen Zelenszkij színésztársai léptek fel. A rendezvényről kétfarkú kutyapárti alpolgármestere, Döme Zsuzsanna Suzi számolt be lelkesen, a képeken Baranyiék körében a budapesti ukrán nagykövet, Ljubov Nepop vidámkodik, aki korábban azt üzente a kormánynak, illetve a magyaroknak: „Stratégiai nyugalmatok csak a sírban lesz.”

A ferencvárosiaknak eközben egyre inkább elegük van abból, hogy Baranyinak ők a legkevésbé fontosak. A „Kilencben az élet” Facebook-csoportban nemrég Hotz Antal, a Kétfarkú Kutya Párt volt helyi jelöltje azt sérelmezte, hogy a polgármester utasítására a mozgássérült parkolóhelyeken és rakodóhelyeken szabálytalanul parkoló ukrán rendszámú terepjárókat és sportautókat a közteresek nem büntethetik. „Ha véletlenül összefutnak a jármű tulajával, akkor csak annyit mondhatnak neki, hogy ejnye-bejnye. Minden, más nemzetiségi rendszámú autóra akár bilincset is tehetnek ezeken a helyeken. Így a magyarokéra is” – fogalmazott.

Posztjára az önkormányzat sajtófőnöke dühösen reagált, álhírnek nevezve az állítást, és kérdőre vonva Hotz Antalt, egyáltalán honnan veszi ezt. Hotz közölte: a kerületi közteres ügyelet tájékoztatta őt így, emellett „az elmúlt negyedév” tapasztalatai is ezt támasztják alá. Beszámolt továbbá arról is, hogy bejegyzését követően felhívta őt Baranyi Krisztina, és megfenyegette, hogy rágalmazásért bepereli, és „sokmilliót” kell fizetnie. A poszthoz hozzászólt Árva Péter helyi képviselő (Párbeszéd), saját tapasztalatával igazolva Hotz állítását, még fotót is mellékelt egy rendszeresen tilosban parkoló ukrán rendszámú BMW-ről.