Lemond a cseh oktatási miniszter

2022. június 19. 12:10

Távozik tisztségéből június végén Petr Gazdík oktatási miniszter. Gazdík lemondását a Twitteren vasárnap délelőtt megjelent bejegyzésében azzal indokolta, hogy kapcsolatban volt Michal Redl vállalkozóval és lobbistával, aki gyanúsított a prágai közlekedési vállalatot érintő csalási botrányban. Személyesen nem érzi magát bűnösnek, de Csehország európai uniós elnöksége előtt nem szeretné kényelmetlen helyzetbe hozni a kormányt.

Petr Fiala miniszterelnök tavaly decemberben felállt kormányában ez lesz az első személyi változás.

"Minden hozzáférhető információ szerint Petr Gazdík ellen nem emeltek vádat, és vizsgálat sem folyik ellene. Olyan becsületes megoldásról van szó, amelyet a magas politikában az utóbbi években nem ismertünk" - reagált minisztere lépésére szintén a Twitteren Petr Fiala.

A prágai közlekedési vállalatot érintő korrupciós botrány a múlt héten robbant ki, amikor a rendőrség több embert vett őrizetbe. A rendőrség azt állítja, hogy az érintettek fokozatosan elfoglalták a közlekedési vállalat kulcspozícióit, ahonnan befolyásolni tudták az egyes pályázatok eredményét, majd a nyertes cégektől ezért pénzt kaptak. Az őrizetbe vettek között van Petr Hlubucek, a prágai főpolgármester helyettese, akit azonnal menesztettek tisztségéből. Hlubucek és Gazdík is a kormánykoalíciós Polgármesterek és Függetlenek (STAN) vezetőségének tagja, s néhány más gyanúsítottak is kötődnek a párthoz. Petr Gazdík a STAN alelnöke, de arról a tisztségéről is lemond.

Gazdíkot ugyan konkrétan semmivel sem vádolják, de kiderült hogy többször is találkozott a csalási ügyben érintett Redllel, mégpedig egy biztosított irodában, közösen jártak az Alpokban és titkosított telefonon keresztül érintkeztek.

"Nem tettem semmi rosszat, de a fokozatosan nyilvánosságra kerülő információk rossz fényt vetnek a kormányra és a STAN-ra, amit szeretnék megakadályozni" - mutatott rá a miniszter a Twitteren. Redllel ápolt viszonyát hibának minősítette. "Nem szívesen távozom a megkezdett munkából" - jegyezte meg.

A STAN elnöke, Vít Rakusan kormányfőhelyettes és belügyminiszter egyelőre nem nyilatkozott.





MTI