Szijjártó Péter: ördögi körbe léptünk bele

2022. június 20. 15:55

Minél előbb tető alá hozni egy ésszerű megállapodást arról, hogy az orosz és ukrán exportkapacitások hogyan építhetőek vissza - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a luxembourgi Külügyek Tanácsa után számolt be az elhangzottakról. Az ukrajnai háború hatásai nem állnak meg sem Ukrajna, sem Európa határainál, mindenki viseli a következményeket az egész világon - mondta a külgazdasági és külügyminiszter, aki szerint sajnálattal kellett megállapítani az ülésen, hogy ez egy elhúzódó háború, amellyel együtt kell élni a következő hónapokban.

A háború egyúttal háborús inflációs környezetet hoz létre, ami megnöveli az alapvető élelmiszerek, az energiahordozóknak és a nyersanyagoknak az árát. Szijjártó Péter szerint az inflációs környezet már a háború előtt is rossz volt, de a helyzeten a háború rontott, ennek a következményeit az egész világnak viselnie kell. A világ egy újabb kihívással szembesül, ez az élelmiszer-ellátás biztonságát érintő helyzet. Szijjártó Péter felidézte, hogy Oroszország és Ukrajna a világ búza exportjának a 30 százalékát adta eddig, a napraforgónak 80 százalék, de jelentős volt a részesedés az árpában, a kukoricában és az étolajban is.

Ördögi körbe léptünk bele, és úgy tűnik, egyre mélyebben vagyunk a bajban - hangsúlyozta a tárcavezető, aki szerint négy tényező alakítja a helyzetet. a háborús inflációs környezet, a mezőgazdasági termelési és exportkapacitások csökkentek Ukrajnában és Oroszországban, ez pedig a világpiacon csökkenti az élelmiszerek kínálatát, ami komoly áremelkedéshez vezetett, nehéz alternatív forrásokat találni, és exporttilalmakat vezetett be több ország, Oroszország, Ukrajna és Fehéroroszország a műtrágyakereskedelemben is a világpiac fontos szereplője A háború globális élelmiszer-ellátási válságot okoz, megoldás még nincs a helyzetre - emelte ki Szjjártó Péter. Mint mondta, létrejött egy uniós akcióterv, de a vita jelentős energiáját felemészti az, hogy ki is a hibás, szerint viszont a megoldásra kellene koncentrálni.

Az éhínségtől való fenyegetettség újabb migrációs hullámokat válthatnak ki - figyelmezetett. A miniszter közölte az uniós ülésen volt, aki azt mondta, hogy még több fegyvert kell küldeni Ukrajnában, ám szerinte nem biztos, hogy élelmiszerellátási válságra ez jelentené a legjobb megoldást. Minél előbb tető alá hozni egy ésszerű megállapodást arról, hogy az orosz és ukrán exportkapacitások hogyan építhetőek vissza, és az élelmiszerek hogyan érhetik el leggyrosabban a célpiacokat - hangsúlyozta.

Szijjártó Péter azt mondta, itthon nyugodtabb a helyzet, a szükséges élelmiszer kétszeresét tudja előtállítani az ország, ám három intézkedésre szükség van annak érdekében, hogy Magyarországot legalább részben, a magyarokat a lehető legnagyobb mértékben mentesíteni tudják a válság hatásai alól: árstop fenntartása, ennek eltörlése újabb lökést adna az inflációnak felajánlotta a kormány, hogy Magyarország átengedi és elősegíteni a területén az élelmiszerszállítmányokat Ukrajnából meg kell erősíteni, erősen kell tartani a határvédelmet

MTI