A kormány nem kíván engedni az energiaellátás biztonságából

2022. június 21. 10:16

Nem világos, hogy az energiaárak globális emelkedése rövid- vagy középtávon megállítható-e, de az biztos, hogy a kormány nem kíván semmilyen módon engedni Magyarország ellátásának biztonságából - szögezte le kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az amerikai tulajdonosi hátterű ExxonMobil Hungary budapesti irodaavató ünnepségén arról számolt be, hogy a cég kétszáz új munkahelyet hozott létre Magyarországon, így foglalkoztatottjai száma mára átlépte a kétezret.



Beszédében elsősorban a jelenlegi energiaválság kérdéseit taglalta, és kiemelte, hogy mára súlyos ellátási problémákkal néz szembe a világ, miután az ukrajnai háború és az annak nyomán elrendelt szankciók megállíthatatlannak tűnő áremelkedéshez vezettek.



"A duplájára emelkedő üzemanyagárral, a négyszeresére-ötszörösére emelkedő gázárakkal egész Európában szembesülni kell" - mutatott rá.



Hangsúlyozta: "itt mi Magyarországon az energiaellátás biztonságából nem kívánunk semmilyen módon engedni, az nem lehet, hogy a magyar emberekkel fizettesse meg bárki a szomszédban zajló háború árát".



Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a kormány minden egyes energiapolitikai célkitűzését annak rendeli alá, hogy az ország minél függetlenebb lehessen a globális energiapiac bizonytalanságaitól, a szélsőségesen kilengő árváltozásoktól.



"Ezért építünk atomerőművet és ezért kötöttünk hosszú távú szerződéseket a földgázvásárlásra keleti és nyugati irányba egyaránt" - fogalmazott.



Közölte, mindent megtettek annak érdekében is, hogy Magyarország ellátása a lehető legtöbb irányból biztosítható lehessen, és ennek fizikai lehetőségei mostanra adottak. "Ha bárki jó ajánlattal tud előállni, azzal szívesen tárgyalunk" - mondta.



A miniszter közölte, hogy az elsősorban számviteli, könyvvizsgálói és adószakértői tevékenységet végző ExxonMobil Hungary képzési programot hajt végre ötszáz dolgozója számára az érintettek digitális készségeinek fejlesztése érdekében. Ennek költsége 216 millió forint, amelyhez az állam 108 millió forint támogatást nyújt.



Hozzátette: a vállalat folyamatos fejlesztései elengedhetetlenek voltak ahhoz, hogy Magyarország mára az üzleti szolgáltatóközpontok terén egyértelműen piacvezetővé vált a közép-európai régióban.



Tájékoztatása szerint ma 156 üzleti szolgáltatóközpont működik az országban, amelyek összesen 70 500 embernek adnak munkát, ami 50 százalékos növekedést jelent öt éven belül.



Mint mondta, az ágazatnak ráadásul nagy a szerepe a tehetséges fiatalok Magyarországon tartásában és ide vonzásában. A szektorban foglalkoztatottak 83 százaléka felsőfokú végzettséggel rendelkezik, átlagéletkoruk 33 év, 15 százalékuk pedig külföldi állampolgár, mintegy ötödük pedig nem Budapesten, hanem vidéki nagyvárosokban dolgozik.



Szijjártó Péter arra is kitért, hogy 1700 amerikai cég összesen 105 ezer embernek ad munkát Magyarországon, így ezek alkotják az országban a harmadik legnagyobb beruházói közösséget. A két ország közötti kereskedelmi forgalom tavaly meghaladta a hétmilliárd dollárt, és így rekordot döntött - tette hozzá.



MTI