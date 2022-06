Nemzetpolitikai érdek is Ukrajna EU-tagjelölti státuszának a támogatása

2022. június 21. 12:25

Magyarország a kezdetektől támogatja, hogy Ukrajna megkapja az EU-tagjelölti státuszt - közölte a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Facebook-oldalán.

Potápi Árpád János az MTI-hez kedden eljuttatott közlemény szerint kiemelte: Magyarország érdeke, hogy a szomszédos Ukrajna szuverén, kiegyensúlyozott, demokratikus jogállam legyen, ahol a nemzeti kisebbségek, köztük a kárpátaljai magyarság is békében és biztonságban élhet szülőföldjén.



Rámutatott: Ukrajna EU-tagjelölti státuszának a támogatása tehát nemzetpolitikai érdek is, ezért a június 23-24-ei uniós csúcstalálkozón Ukrajna számíthat Magyarország támogatására az EU-tagjelölti státusz ügyében.



Az államtitkár hangsúlyozta: Magyarország számára kiemelten fontos, hogy Ukrajnában mielőbb béke legyen.



Az elsők között reagáltunk az orosz-ukrán háborúra, és elindítottuk történelmünk eddigi legnagyobb humanitárius segélyakcióját az ukrajnai menekültek megsegítésére - közölte.



Emellett a jövőben is mindent megtesznek a kárpátaljai magyarság támogatása érdekében: ezért hirdették meg a napokban a kárpátaljai szociális programcsomagot is, amellyel az a cél, hogy a kárpátaljai magyarságnak a rendkívül nehéz helyzet ellenére se kelljen elhagynia szülőföldjét, és helyben tudjon boldogulni - tette hozzá Potápi Árpád János.



MTI