Fidesz: a baloldal válság idején magára hagyta a magyar embereket

2022. június 21. 16:32

A baloldal válság idején magára hagyta a magyar embereket - olvasható abban a közleményben, amelyet a Fidesz juttatott el kedden az MTI-hez.

A nagyobbik kormánypárt Barkóczi Balázs DK-szóvivő azon keddi kijelentésére reagált, amely szerint felelős kormányzásra, áfacsökkentésre és a családok megsegítésére lenne szükség, nem pedig méltatlan és káros össze-vissza beszélésre.



A háború és az elhibázott brüsszeli szankciós politika miatt a világban mindenütt nő az infláció. Azonban a Fidesz-KDNP nem fogja hagyni, hogy a magyar emberekkel fizettessék meg a háború árát. Ezért vezették be az élelmiszerárstopot, a benzinárstopot, a rezsistopot és a kamatstopot. Ha a baloldal lenne hatalmon, sokkal többe kerülne egy átlagos magyar család megélhetése, hiszen a baloldal nemet mondott a rezsicsökkentésre, a benzinárstopra és az élelmiszerárstopra is - közölte a kormánypárt.



"Ismerjük már jól a baloldal válságkezelését, a nehéz időkben ők mindig megszorításokkal terhelték a magyar embereket. A baloldal kormányzása alatt minden élelmiszer áfáját emelte és a fizetésekhez viszonyítva a magyar családoknak volt a legdrágább a gáz és az áram ára az egész Európai Unióban" - fogalmaztak.



Ha "Gyurcsányék" hatalomra kerültek volna, már a magyaroknak is négyszeres lenne az áremelkedés, mert a baloldal már eltörölte volna a rezsicsökkentést, a benzinárstopot és az élelmiszerárstopot is - áll a Fidesz közleményében.

MTI