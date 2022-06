Rohamosan veszít népszerűségéből Scholz kancellár pártja

2022. június 22. 20:45

Egy friss felmérés szerint eltolódtak a koalíción belüli erőviszonyok, a szociáldemokraták tovább szavazókat veszítettek.

Ez derül ki az RTL és az n-tv legújabb trendbarométeréből, amelyről a Focus német lap számolt be.

Az FDP-t is elhasználja a kormányzás, nem csak a szociáldemokratákat

Ha most vasárnap tartanák a szövetségi választásokat, a CDU/CSU a szavazatok 28 százalékára számíthatna, míg a szociáldemokraták (SPD) mindössze 19 százalékára. A Zöldek 23 százalékponttal továbbra is a második helyen maradnának, az Alternatíva Németországért (AfD) 9, a Szabad Demokrata Párt (FDP) 8 százalékot érne el. A Baloldali Párt (Die Linke) 4 százalékkal nem jutna be a a német szövetségi parlamentbe (Bundestag).

A tavalyi Bundestag-választás eredményeivel összehasonlítva látható, hogy a koalíción belül jelentősen változtak az erőviszonyok, a Zöldek 8,2 százalékponttal állnak a választási eredményük felett, az SPD 6,7, az FDP 3,5 százalékponttal teljesítene rosszabbul, mint 2021 szeptemberében.

Nem meglepő, ami történik

Korábban részletesen elemeztük az ide vezető okokat, ami tény, hogy az SPD látványos vereségei a schleswig-holsteini és az észak-rajna–vesztfáliai tartományi választásokon éppúgy a lakosság nagy része és a politikai elit közötti politikai elidegenedés jelei, mint a csökkenő választási részvétel, valamint Olaf Scholz kancellár megnyilvánulásai, amelyek alapján a kritikák szerint egyszerre tűnik tétovának és arrogánsnak.

