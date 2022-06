Se beszélni, se helyesen írni nem tud Karácsony szélsőbalos haverja

2022. június 23. 20:50

Jámbor András az Országgyűlésben Fotó: MH/Purger Tamás

Karácsony Gergely mérhetetlen támogatottsággal rendelkező pártjának, a Párbeszédnek az egyik országgyűlési képviselője, Jámbor András háromszor futott neki a „szállodalánc" szavunk helyes leírásának. Mindháromszor sikertelenül. A baloldali politikusnak nemrég volt olyan Facebook-hozzáaszólása, amelyben 11 (!) helyesírási hibát követett el - írja a Drót.info.

A Wikipédia-szócikke szerint Jámbor András – azon túlmenően, hogy most már országgyűlési képviselő is – „magyar kommunikációs szakember, újságíró". A radikális baloldali politikus korábban is a mi adónkból élt, mivel a Fővárosi Önkormányzatnál volt „tanácsadó", ezt megelőzően pedig a Soros-féle Mérce főszerkesztőjeként tevékenykedett.

Ennek ellenére egy kétmondatos Facebook-kommentben 11 helyesírási hibát követett el.

Fotó: Drót.info/Facebook

Amióta a „kommunikációs szakember és újságíró" országgyűlési képviselő lett, szakmányban ontja magából közösségi médiás bejegyzéseit. Beszámolt közösségi médiás felületén Rachel Kékéről – talán említeni is felesleges, hogy Jámbor a politikusnő nevét sem tudta rendesen leírni –, aki egyszerű takarítónőből lett a francia nemzetgyűlés (vagy ahogy Jámbor írja: „nemzetgyülés") tagja. (A politikusnő elefántcsontparti migráns hátterű, szélsőbaloldali francia képviselő.)

A rövid posztban Jámbor ejtett vesszőhibát („végül győztek, jobb munkakörülményeket harcoltak ki"), különírta a nemcsak kötőszavunkat (miközben a következő tagmondat hanemmel kezdődött), de a hallathassák a hangjukat kifejezést is sikerült kínpadra vonnia, méghozzá így: „halathassák a hangjukat".

Ámde a legmókásabb mégiscsak az, amit Jámbor a szállodalánc szavunkkal művelt. A szerkesztési előzményekben ugyanis világosan nyomon követhető az a szellemi és nyelvtani iszapbirkózás, melynek során a helyesírás megsemmisítő győzelmet aratott a kommunista kommunikációs szakember és újságíró felett.

Az eredeti, 8:15-ös posztban Jámbor megfejtése a következő volt: „szálódalánc".

Majd kommunikációs szakemberünk néhány perccel később gyanút foghatott, hogy itt valami mégsem lehet rendben, ezért 8:24-kor újra nekifutott. Mutatnánk is a kísérlet végeredményét: „szálodallánc".

Fotó: Drót.info/Facebook

8:31-kor aztán Jámbor még egyszer belenyúlt a szövegébe, ekkor azonban, mint aki jól végezte dolgát, már változatlanul hagyta a „szálodallánc"-ot.

Jámbor harmadik próbálkozása Fotó: Drót.info/Facebook

Érdemes megemlíteni, hogy Országgyűlés honlapja szerint Jámbor András az általunk befizetett adókból havi bruttó 1 656 116 forintot keres. A honlapon a radikális baloldali honatya végzettsége, illetve nyelvismerete nincs feltüntetve.

Szerdán a Brüsszel által Oroszországra kivetett szankciók hatásairól kérdezte Bohár Dániel, a Megafon munkatársa Karácsony Gergely párttársát. Jámbor a riporternek az Oroszországra kiszabott szankciókkal kapcsolatos egyetlenegy kérdésére sem tudott válaszolni, a radikális baloldali látszólag párhuzamos a gazdaság témájával.

A videót itt tekintheti meg!

MH