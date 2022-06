Lemondott a brit Konzervatív Párt elnöke

2022. június 24. 12:11

Két időközi parlamenti képviselőválasztást is elvesztett a kormányzó brit Konzervatív Párt. Az eredmények ismertté válása után, pénteken bejelentette lemondását Oliver Dowden, a párt elnöke, Boris Johnson miniszterelnök azonban egyenes utalást tett arra, hogy nem tervezi távozását.

Dowden – news.sky.com

Előző nap a délnyugat-angliai Devon megye Tiverton and Honiton nevű választókörzetében, illetve a közép-angliai Wakefield városában tartottak képviselőválasztást. Eddig mindkét választókerületnek konzervatív képviselője volt a londoni alsóházban, ám a devoni választást a harmadik legnagyobb országos brit parlamenti párt, a Liberális Demokraták jelöltje nyerte, Wakefieldben pedig a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt győzött.



A két választást szoros figyelem kísérte, mivel az eredmények a politikai elemzői közösség és a sajtó szerint potenciálisan sorsdöntőnek bizonyulhatnak Boris Johnson eddig is botrányoktól kísért miniszterelnöki pályafutásának jövője szempontjából.



Johnson ellen a hónap elején saját pártjának alsóházi frakciója terjesztett be bizalmatlansági indítványt, miután az elmúlt hónapokban kiderült, hogy a londoni miniszterelnöki hivatalban és más kormányintézményekben a koronavírus-járvány megfékezésére korábban elrendelt szigorú korlátozások idején több kerti partit, ivászatokkal kísért társasági összejöveteleket tartottak, nem egyszer Johnson részvételével.



A közkeletűen "partygate" néven emlegetett ügy Johnson 2019-ben kezdődött miniszterelnöki időszakának eddigi legnagyobb belpolitikai botrányává fajult.



Johnson a tory frakció által kezdeményezett bizalmi szavazást megnyerte ugyan, de az alsóházi pártcsoport tagjainak 41 százaléka ellene szavazott. A kormányfő megítélését a Konzervatív Párton és a közvéleményen belül is egyaránt jelentősen még tovább rontotta, hogy a londoni rendőrség nemrégiben megbírságolta őt a korlátozások idején tartott Downing Street-i partik miatt.

Boris Johnson a modern brit politikatörténetben az első olyan, hivatalban lévő miniszterelnök, akit törvénysértés miatt rendőrhatósági szankcióval sújtottak.



Ilyen előzmények után tartották a két helyi időközi képviselőválasztást, és mindkettő a Konzervatív Párt vereségével végződött.



Különösen a Tiverton and Honiton választókörzetben elszenvedett vereség súlyos, hiszen ezt a képviselőhelyet a Liberális Demokraták jelöltje 24 ezer szavazattöbbséggel nyerte el. Ez azt jelenti, hogy a térségben, amely évtizedek óta biztos konzervatív erősségnek számított, a szavazatarány a 2019-es parlamenti választások helyi eredményéhez képest szinte példátlan mértékben, 29,9 százalékponttal lendült át a konzervatívoktól a Liberális Demokraták javára.



Az eredmények ismertté válása után, péntek délelőtt bejelentette lemondását Oliver Dowden, a Konzervatív Párt elnöke.



A pártelnöki tisztség a brit parlamenti rendszerben inkább adminisztratív, semmint közvetlen politikai megbízatás, a mindenkori kormányzó párt tényleges vezetője a miniszterelnök, vagyis jelenleg Boris Johnson.



Dowden lemondása azonban mégis rendkívül erőteljes jelzése a párton belüli elégedetlenségnek, és a volt pártelnök ezt Johnsonhoz intézett levelében kertelés nélkül meg is fogalmazta. Egyebek mellett azt írta: a Konzervatív Párt támogatóit "letaglózták és csalódottsággal töltötték el" az elmúlt időszak eseményei, és a továbbiakban "nem lehet úgy tenni, mintha mi sem történt volna".



Bár nem szólította fel közvetlenül lemondásra Johnsont, Dowden a levélben úgy fogalmazott, hogy "mindezért valakinek vállalnia kell a felelősséget".



Johnson azonban, aki pénteken a jórészt egykori brit gyarmatok alkotta Nemzetközösség ruandai csúcstalálkozóján vett részt, a BBC brit közszolgálati televíziónak nyilatkozva egyértelmű utalást tett arra, hogy nem kíván távozni. Úgy fogalmazott, hogy "haladunk tovább az embereket foglalkoztató kérdések megoldásával addig is, amíg túl nem jutunk a mostani időszakon".

MTI