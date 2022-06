Wimbledon - Öt magyar a főtáblán

2022. június 24. 12:27

Oroszok, fehéroroszok és világranglistapontok nélkül rajtol el hétfőn a 135. wimbledoni teniszbajnokság, amelynek főtábláján öt magyar szerepel.

A londoni Grand Slam-torna szervezői az ukrajnai háború miatt áprilisban kitiltották az orosz és fehérorosz játékosokat. Az All England Lawn Tennis Club (AELTC) előzőleg a második világháborút követően zárt ki résztvevőket az állampolgárságuk miatt, akkor a német és a japán játékosokat száműzte. A mostani döntés értelmében nem lehet ott többek között a világelső Danyiil Medvegyev - legutóbb 2009-ben rendeztek wimbledoni tornát a férfi éllovas nélkül, amikor Rafael Nadal sérülés miatt visszalépett. Az AELTC lépésére válaszul az ATP és a WTA közölte, hogy a füves pályás seregszemle után senki sem kap világranglistapontokat. Ez azt is jelenti, hogy mindenki elveszíti a tavaly ugyanott szerzett pontjait, és Novak Djokovic például címvédés esetén is 2000-et bukik, így jelentősen visszacsúszhat a rangsorban.



A politikai vitákon túl jó hír ugyanakkor, hogy miután 2020-ban a koronavírus-járvány miatt - 1945 óta először - törölték a dél-londoni versenyt, tavaly pedig csak a döntőket rendezték meg maximális nézőszámmal, az idén már nincs szükség korlátozásokra.



Az elmúlt három alkalommal győztes Djokovic egy éve szerezte meg 20. Grand Slam-trófeáját, utána viszont kikapott Medvegyevtől a US Open fináléjában, az Australian Openről oltatlansága miatt hazaküldték, a Roland Garroson pedig a negyeddöntőben megállította őt a későbbi bajnok Nadal. Wimbledonban a 35 éves szerb klasszis lett az első kiemelt, és hetedik londoni sikerével feljöhet a GS-örökrangsor második helyére, megelőzve a szintén 20-nál tartó - és műtétei miatt egy éve pihenő - Roger Federert.



Az idén az eddigi két GS-t elhódító Nadal Párizsban lábproblémái miatt érzéstelenítő injekciókkal menetelt el a diadalig, és noha nem vállalt felvezető versenyt, Londonban is pályára lép. Mivel a világranglistán második Alexander Zverev bokaműtétje miatt harcképtelen, a 36 éves Nadal lesz a második kiemelt, így a teniszrajongók Djokovic-Nadal szuperdöntőt várnak július 10-én. A spanyol sztár 2010-ben ünnepelhetett legutóbb a legendás centerpályán, azóta viszont csak egyszer jutott el a döntőig.



A korosodó fenoménok mellett messzire juthat a "szent gyepen" a fiatalok közül a tavaly döntős, idén júniusban pedig két tornát is nyerő Matteo Berrettini, a korábbi ATP-világbajnok Sztefanosz Cicipasz, a tavasszal a top 10-be berobbant Carlos Alcaraz és a friss hallei bajnok Hubert Hurkacz is.



A nőknél a világelső Iga Swiatek a favorit még úgy is, hogy a 21 éves csillag a közelmúltban egyetlen füves pályás tornán sem vett részt. A lengyelek büszkesége 35 mérkőzés óta veretlen, s a statisztikák szerint 1990 óta csak Martina Hingis (37) és Szeles Mónika (36) ért el ennél hosszabb sikerszériát. A varsói kiválóság már megízlelhette a siker ízét Londonban, mivel 2018-ban megnyerte a junior tornát, de a felnőtt mezőnyben eddig csak a nyolcaddöntőig jutott.



Swiatek mellett a 40 éves Serena Williams kerülhet a figyelem középpontjába a következő hetekben, a sportág amerikai nagyasszonya egyéves kihagyás után tért vissza nemrég Eastbourne-ben - igaz, csak párosban lépett pályára. A hétszeres wimbledoni bajnok tovább hajszolja 24. GS-serlegét, amellyel beállíthatná a női örökrangsort vezető Margaret Court rekordját. Williams a 2017-es Australian Open óta mind a négy Grand Slam-fináléját elvesztette.



A többiek közül a címvédő Ashleigh Barty márciusban váratlanul visszavonult, a top 10-ből pedig Swiatek mögött gyakorlatilag bárki elmenetelhet a fináléig a pillanatnyi forma alapján.



Ami az idei magyarokat illeti, a férfiaknál 2010-ben junior győztes Fucsovics a világranglista 57. helyezettjeként indul, és az ATP döntése miatt biztosan elveszti a tavalyi negyeddöntőért kapott 360 pontját. A nyíregyházi teniszező 2021-ben Jannik Sinnert, Jirí Veselyt, Diego Schwartzmant és Andrej Rubljovot is legyőzte, s csak a bajnok Djokovic állította meg. Ezúttal nem a legjobb előjelekkel utazik Angliába, mivel Stuttgartban és Halléban is feladta mérkőzését hátproblémák miatt. A sokáig sérült Balázs Attila védett rangsorának köszönhetően került az elitmezőnybe, míg női top 100-ból Bondár Anna, a vasárnap egy 100 ezer dolláros felvezető versenyen győztes Gálfi Dalma, valamint Udvardy Panna egyaránt az első wimbledoni főtáblájára készülhet.

Az e heti kvalifikációban Jani Réka, a tavaly főtáblás Babos Tímea, továbbá Piros Zsombor és Valkusz Máté próbált szerencsét, de egyikük sem járt sikerrel.

