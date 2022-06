Megkezdődött a 8. Székely Fesztivál a Millenárison

2022. június 24. 13:06

Gasztronómiai különlegességek, kézművesek portékái, gyerekprogramok és koncertek várják a közönséget a két év kihagyás után ismét megrendezett Székely Fesztiválon Budapesten, a Millenárison péntektől vasárnapig.

Tamás Sándor, Kovászna megye elnöke beszédet mond a 8. Székely Fesztivál megnyitóján Budapesten, a Millenárison 2022. június 24-én. Gasztronómiai különlegességek, kézművesek portékái, gyerekprogramok és koncertek várják a közönséget a két év kihagyás után ismét megrendezett háromnapos rendezvényen. MTI/Bruzák Noémi

Az elmúlt két év a bezártságról, a küzdelemről, a bizonytalanságról, a járványhelyzetről és a szomszédban kitört háborúról szólt. Az idei vásár egyfajta fellélegzés, de még inkább az összetartozás ünnepe - mondta el a Székely Fesztivál pénteki megnyitóján Varga Mihály pénzügyminiszter, a rendezvény fővédnöke.



Hozzátette, a Székely Fesztivál egyfajta "barométer", amely jelzi, mennyire élő az anyaország és Székelyföld kapcsolata: a járvány előtti utolsó évben, 2019-ben például 40 ezren látogattak el a rendezvényre.



A fesztivál nemcsak a múltra épül, hanem a jövőbe is mutat - hangsúlyozta a pénzügyminiszter, kiemelve azt, hogy a rendezvény a gazdasági kapcsolatok szorosabbá fűzéséhez is hozzájárul.



Varga Mihály emlékeztetett: a kormány egy olyan Kárpát-medencei gazdasági tér kialakítására törekszik, amely erősíti a térség termelési és piaci pozícióit, segíti az itt működő vállalkozásokat, mindezen keresztül pedig az itt élők boldogulását.



Felidézte, a Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési program keretében már csaknem 200 milliárd forint jutott erre a célra.



A 2017-ben elindított erdélyi gazdaságfejlesztési programban eddig több mint 6000 pályázatot támogatott a magyar költségvetés, 174 milliárd forint értékű beruházás megvalósulását segítve - közölte Varga Mihály.



Tarlós István miniszterelnöki főtanácsadó, volt budapesti főpolgármester elmondása szerint a fesztiválon mintegy 150 erdélyi vállalkozást ismerhetnek meg a látogatók, és 200 fellépő gondoskodik a kulturális élményekről.



Itt lesznek a sóváradi fagylaltosok, meg lehet kóstolni a háromszéki Székely csárda főztjeit, Ménes-Hegyalja borait, készül kürtőskalács, a látogatók gyönyörködhetnek a székely kézművesek termékeiben, egymást követik a tánccsoportok, mesemondók, kiállítások, koncertek és gyermekprogramok - szólt a rendezvényről.



Tarlós István hangsúlyozta azt is, hogy a fesztiválnak köszönhetően fejlődhetnek a Székelyföld és a nemzet fővárosa közötti kapcsolatok.



Péter Ferenc, Maros megye elnöke elmondta, az eseménysorozat célja, hogy bemutassa a jellegzetes székely életmódot, ízvilágot, világlátást.



Tamás Sándor, Kovászna megye elnöke hozzátette: ezen a hétvégén a székelyek Székelyföld különbözőségeit adják elő Budapesten, hogy együtt lehessen megélni az összetartozást.



Borboly Csaba, Hargita megye elnöke azt emelte ki, hogy a fesztivál a gazdasági kapcsolatok mellett az emberek közötti kapcsolatokat is megerősíti.



Mint a szervezők közölték, a seregszemlét az Újra együtt hívószóval rendezik meg, idén Tamási Áronról is megemlékezve születésének 125. évfordulója alkalmából.



A nagyszínpadon 200 fellépő ad műsort, az eseményen részt vesznek Hargita, Maros és Kovászna megye képviselői. Fellép Jobbágytelkéről a Szépszivárvány néptáncegyüttes, a székelyudvarhelyi Boróka néptáncegyüttes, a Válinka tánccsoport és a Turul táncosok, valamint a Tisztás gyerekcsoport Kézdiszentkeresztről.



Idén először könnyűzenei koncertek is lesznek: péntek este Gyergyószékről a Teddy Queen rockegyüttes, másnap a Lazy Jam jazzegyüttes zárja az estét.



A Vendégváró Székelyföld című kiállítás minden nap más megye - Hargita, Maros és Kovászna - látnivalóit, kulturális értékeit mutatja be. A gyerekeket kézműves foglalkozások várják: lesz fafaragás, korongozás és kürtőskalács-készítés.



A Székely Fesztivál minden nap reggel 9-től este 9-ig várja a látogatókat, a belépés ingyenes.

