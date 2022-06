Szijjártó: káros döntés, hogy Georgia nem kapta meg az EU-tagjelöltséget

2022. június 24. 13:44

Ukrajna és Moldova mellett Georgiának is meg kellett volna kapnia az európai uniós tagjelölti státuszt, ennek elmaradása megmagyarázhatatlan, érthetetlen és Európa szempontjából is káros - szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Tbilisziben.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a georgiai kollégájával, Ilja Darcsiasvilivel közös sajtótájékoztatóján üdvözölte, hogy a csütörtöki brüsszeli EU-csúcstalálkozón Ukrajna és Moldova megkapta a tagjelöltséget, de kiemelte, hogy ezt Georgiának is meg kellett volna adnia a közösségnek.



"Ha az Európai Unióban lenne akár csak egy pici stratégiai látásmód is, akkor a tagjelölti státuszt Georgia tegnap meg kellett volna, hogy kapja" - vélekedett, az ezzel ellentétes döntést megmagyarázhatatlannak, érthetetlennek és Európa szempontjából is károsnak nevezve.



"A tegnapi brüsszeli döntés ellentétes az EU megerősítésének céljával, újabb elfecsérelt lehetőséget jelent, ráadásul tiszteletlenség a georgiai nemzettel szemben" - fogalmazott.



Szijjártó Péter szerint a Georgia számára megszabott előfeltételek "nyilvánvalóan megfoghatatlanok, teljes mértékben általánosak és sok esetben értelmetlenek is, ráadásul semmiféle objektív kritériumrendszert nem tartalmaznak".



Aláhúzta: "Brüsszel általában ugyanezt a kettős mércét alkalmazza velünk, magyarokkal szemben".



Hozzátette, hogy ebben a helyzetben Magyarország tovább fokozza a Georgiának nyújtott támogatását, és mindent meg fog tenni az együttműködés erősítése érdekében.



A kormány integrációs szakértőt delegál a georgiai külügyminisztériumba, támogatja az ország tagságát az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában, továbbra is évi nyolcvan felsőoktatási ösztöndíjat biztosít georgiai hallgatóknak, az Eximbank pedig 140 millió eurós hitelkeretet nyitott a vállalatközi együttműködés előmozdítására - sorolta.



A miniszter kitért arra is, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom tavaly 40 százalékos növekedést követően meghaladta a 60 millió eurót, és idén újabb 80 százalékos bővülést regisztráltak.



Hangsúlyozta, hogy Magyarország és Georgia is a békében érdekelt Ukrajnában, mindkét ország mindent megtesz azért, hogy állampolgáraik ne szembesüljenek a háborús veszéllyel, ne nekik kelljen megfizetniük a háború árát, ugyanakkor világosan kiállnak Ukrajna mellett és jelentős humanitárius akciókat hajtanak végre.



Szijjártó Péter a látogatás során Irakli Garibasvili georgiai kormányfővel és Levan Davitasvili gazdasági miniszterrel is találkozik.



MTI