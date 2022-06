Az orosz erők helikopterekről lövik a Liszicsanszkhoz vezető hidakat

2022. június 24. 17:56

Az orosz erők helikopterekről semmisítik meg a Donyec-medencei Liszicsanszk városba vezető utakat és hidakat - közöle pénteken Szerhij Hajdaj Luhanszk megyei kormányzó a Facebookon.

A tisztségviselő fényképet is közzétett a közösségi portálon a Liszicsanszkba vezető egyik hídról. A fotón látható, hogy a híd járművekkel teljesen járhatatlanná vált.



Hajdaj az egyik tévéműsorban kifejtette: elsősorban azért kaptak parancsot az ukrán katonák a kivonulásra Szeverodoneckből, hogy ne keríthessék be őket az orosz erők. Kiemelte, hogy az ukrán egységek távolabbi, megerősített állásokba vonultak vissza. "A jelenlegi helyzetben nincs értelme az elmúlt hónapokban szétlőtt állásokban maradni, csak azért, hogy ott legyünk, mert emiatt napról napra nőhet a halálos áldozatok száma" - magyarázta a kormányzó. Szavai szerint éppen emiatt született az a döntés, hogy "Szeverodoneck védői új állásokba, új erődített területekre vonultak vissza, és onnan teljes mértékű hadműveleteket hajtottak végre, és károkat okoznak az ellenségnek".



Olekszandr Motuzjanik, az ukrán védelmi minisztérium szóvivője kijevi sajtótájékoztatóján közölte, hogy a vezérkar nem kommentálja a szeverodonecki kivonulásról szóló értesülést. "Nem nyilvánosak azok az információk, hogy az ukrán fegyveres erők konkrét egységei ott tartózkodnak-e vagy sem egy adott térségben, beleértve ebbe Szeverodoneck városát is. Erről nem beszélünk. Nyomatékosan szeretnék megkérni mindenkit, hogy az ukrán vezérkar és a védelmi minisztérium által közölt információkra támaszkodjon" - fogalmazott a szóvivő.



A kijevi vezérkar pénteki helyzetjelentéséből az Ukrajinszka Pravda azt emelte ki, hogy az ukrán erők ellenséges szabotázs- és felderítő csoportokat fedtek fel és semlegesítettek a Donyec-medencében, továbbá repülőgépekkel is eltaláltak egy az orosz katonai csoportosulást. A jelentés szerint Oroszország fő célja változatlanul az ellenőrzés megszerzése Donyeck és Luhanszk megyék fölött, a szárazföldi összeköttetés megteremtése a Donyec-medence és a 2014-ben elcsatolt Krím-félsziget között, s ennek érdekében az elfoglalt herszoni és zaporizzsjai területek megtartása, továbbá újabb offenzívák indítása Mikolajiv megye ellen. Az ukrán jelentés azt vélelmezi, hogy az oroszok céljai között szerepel az ukrán tengeri hajózás blokádja is.



Közben Ivan Fedorov, a Zaporizzsja megyei, orosz ellenőrzés alá került Melitopol városának polgármestere pénteki kijevi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a délkelet-ukrajnai városban a helybéliek "vadászatot" hirdettek az orosz hatóságokkal együttműködő új városvezetőre. Az orosz hadsereg "pártfogoltjára" tízezer dollár fejpénzt tűztek ki. Fedorov azt állította, hogy ezért az összegért még az orosz katonák is hajlandók "kiiktatni" az új városvezetőt. Az Ukrajinszka Pravda emlékeztetett arra, hogy Halina Danilcsenko, az oroszok által kinevezett melitopoli "katonai adminisztráció" vezetője május végén le akart mondani, mert féltette az életét, miután robbantásos merényletet kíséreltek meg ellene.



Több ukrán és orosz híradás arról számolt be, hogy az orosz ellenőrzés alatt lévő dél-ukrajnai Herszonban autójával együtt felrobbantották a Moszkva által kinevezett egyik tisztségviselőt. Az értesülések szerint a férfi meghalt.



MTI