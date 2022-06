Migránsinvázió – Bakondi: ősszel még nagyobb lehet a nyomás

2022. június 24. 20:48

Ősszel még nagyobb lehet az illegális migrációs nyomás - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.

Bakondi György szerint "intenzív, meglepetésszerű növekedés" figyelhető meg az illegális migránsok számában.



Továbbra is változatlan, hogy a szervezett bűnözéshez tartozó bandák segítségével érkeznek általában 20-40 fős, többségében fiatal férfiakból álló csoportok a magyar határhoz - mondta.



Hozzátette, míg korábban a legtöbben szírnek vagy irakinak vallották magukat, most egyre többen vannak a magukat szírnek, vagy indiainak, pakisztáninak vallók az érkezők között, továbbá, hogy egyre többször lépnek fel erőszakosan a magyar határokat védő rendőrökkel és katonákkal szemben.



A főtanácsadó felidézte, hogy idén már több mint százezren érkeztek Magyarországra illegálisan.



Valamennyi európai migrációs útvonalon is jelentős növekedés látható, a balkáni útvonal is "le van terhelve" - tette hozzá.



Mindemellett ismert, hogy a szír területeken is mintegy négymillióan, és Iránban is sok millióan várakoznak arra, hogy útnak induljanak. Azzal is számolni kell, hogy az orosz-ukrán háború miatt kialakuló élelmezési problémák miatt Afrikából is nagy számú csoportok indulhatnak el - emelte ki.



Emiatt - Bakondi György szerint - a magyar határőrizeti rendszert úgy kell fejleszteni, hogy a jelenleginél nagyobb nyomást is képes legyen kivédeni.



Továbbá - mint fogalmazott - itt az ideje, hogy 2015 óta végre megváltozzon az Európai Unió migrációs politikája: kapjanak segítséget a tagállamok mindahhoz az erőfeszítéshez, amelyet Európa biztonságáért tesznek.



MTI