Milák duplázott, Szabó sporttörténelmi negyedik helye

2022. június 24. 20:51

Második aranyérmét is megszerezte Milák Kristóf a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon, amelynek pénteki napján Szabó Szebasztián szintén remek eredményt ért el.

A pénteki programban a magyarok közül elsőként Szabó lépett rajtkőre az 50 méter gyors döntőjében. A győriek 26 éves versenyzője azt követően, hogy a csütörtöki előfutamban és az elődöntőben is élete legjobbját úszta, a fináléban további 21 századot javulva, 21.60 másodperces idővel csapott célba, és a dobogós helyezéstől mindössze három századdal lemaradva negyedik lett.



Ebben a számban ez a magyar úszósport történetének legjobb eredménye, hiszen a korábbi egyetlen magyar döntős, Takács Krisztián 2011-ben Sanghajban a hatodik helyen végzett.



Ezt követően érkezett a hazai sztár, Milák Kristóf, aki 100 méter pillangón is toronymagas favoritként állt rajtkőre. Virth Balázs tanítványa tavaly a tokiói olimpiai döntőben ebben a számban óriási csatát vívott az amerikai Caeleb Dressellel, aki világcsúccsal utasította maga mögé az Európa-rekordot úszó Milákot, a várva várt visszavágó azonban nem jöhetett létre, mivel a tengerentúli sztár szerdán egészségi okok miatt visszalépett a további küzdelmektől és hazautazott.



Milák a döntőben erősebben kezdett, mint az elődöntőben, féltávnál bő három tizeddel volt gyorsabb, ezúttal viszont a második hosszon nagyjából ugyanennyivel lassult, így századra ugyanazzal az idővel, 50.14-gyel ért be, az ezüstérmes japán Mizunoma Naokit nyolc tizeddel előzte meg.



Milák önmaga harmadik, a magyar úszósport történetének 34. világbajnoki aranyát szerezte. Ő a negyedik magyar férfi úszó, aki egy világbajnokságon belül duplázott, Hargitay András 1975-ben Caliban 200 és 400 méter vegyesen nyert, Darnyi Tamás 1986-ban Madridban és 1991-ben Perthben vitte véghez ezt a bravúrt, Rózsa Norbert pedig 100 és 200 méter mellen 1994-ben Rómában állhatott a dobogó tetején.



Milák a harmadik férfi versenyző, aki egy világbajnokságon 100 és 200 méter pillangón is nyert - az amerikai Michael Phelps 2007-ben és 2011-ben, a dél-afrikai Chad Le Clos pedig 2013-ban duplázott -, ráadásul ő szerezte meg a vizes sportágak - az öt szakág összesített - történetének 100. magyar világbajnoki érmét, ezek közül ez volt kereken a 40. aranyérem, úszásban pedig a 80. medál.



Őt rögtön két magyar követte 200 méter háton, Molnár Dóra, a magyar csapat legfiatalabb tagja - aki jövő szerdán lesz 16 éves - a hetedik, a kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes Burián Katalin pedig a nyolcadik lett.



Az elődöntőkben egyetlen magyar volt érdekelt, Senánszky Petra 50 méter gyorson ugrott medencébe: az uszonyos úszásban kétszeres Világjátékok-győztes, 14-szeres világbajnok magyar versenyző egyéni legjobbját (24.97 másodperc) két századdal megjavítva, 24.95 másodperces idővel csapott célba és így a 11. lett, amivel nem jutott fináléba.

MTI