20 izgalmas program a 20. Múzeumok éjszakájára

2022. június 25. 10:25

Ma ismét a múzeumoké a főszerep: huszadik alkalommal rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját. Országszerte mintegy négyszáz intézmény csaknem kétezer programmal készül az ország legnagyobb kulturális rendezvényére. A hirado.hu a fővárosi kiállítások közül mutat be néhányat.

Huszadik alkalommal rendezik meg országszerte június 25-én a Múzeumok éjszakáját, amelyen koncertek, tárlatvezetések, interaktív események várják hajnalig az érdeklődőket több mint négyszáz intézményben.

Budapesten kedvezményes árú, 2200 forintos karszalaggal látogatható az összes esemény, a gyerekjegyért (6–18 év) 1000 forintot kell fizetni, a hat év alattiak pedig ingyenesen vehetnek részt a programokon.

A fővárosban megvásárolható karszalag belépést biztosít az összes budapesti csatlakozott múzeum és kulturális intézmény minden programjára, és feljogosít az állandó és időszaki kiállítások megtekintésére is. A fővároson kívüli intézmények belépőjegy-információiról közvetlenül az intézményeknél van lehetőség tájékozódni.

A budapesti Múzeumok éjszakája belépőjegy-karszalagok megvásárolhatók a programban részt vevő budapesti múzeumokban és a helyszíneken, valamint aJegymester.hu weboldalon is. Vidéken a belépőjegyek az adott múzeumban vásárolhatók meg.

Programajánló a 20. jubileumi Múzeumok éjszakájára

Aeropark Repülőmúzeum – 1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Rengeteg különleges programmal készül az Aeropark Repülőmúzeum. Az érdeklődők bekukkanthatnak a történelmi repülőgépek pilótafülkéibe, megtudhatják, hogy mi az a „kukacbombázó” helikopter, valamint megnézhetik a reptér oldtimereinek felvonulását, sőt be is ülhetnek a járművekbe. És ez még nem minden: fény derül hangártitkokra, megtekinthető a „szárnyas autóbusz”, valamint a történelmi repülőgépek pilótafülkéi is életre kelnek.

Budapesti Rendőr-főkapitányság – 1139 Budapest, Teve u. 4–6.

A Múzeumok éjszakáján megnyílnak a Teve utcai Rendőrségi Igazgatási Központ kapui, a látogatók előtt életre kelnek a máskor kordonnal elkerített helyszínek, és olyan helyekre is eljuthatnak, amelyek a mindennapokban nem látogathatók.

A Rendőrpalota előtti díszburkolaton egy emberölés vagy öngyilkosság helyszínét rendezik be, ahol a látogatók együtt nyomozhatnak a rendőrökkel. Továbbá az érdeklődők megtekinthetik a veterán rendőrautókat, motorokat, hagyományőrző rendőröket.

Holokauszt Emlékközpont – 1094 Budapest, Páva utca 39.

Több programmal is készülnek a szervezők a Múzeumok éjszakájára a Holokauszt Emlékközpontban. A látogatók például részt vehetnek egy magyar nyelvű tárlatvezetésen, mely a Jogfosztástól népirtásig című állandó kiállítást mutatja be. Emellett megtekinthetik a Szemközt – Holokauszttörténetek két távoli városból fényképen című időszaki kiállítást.

Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont – 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.

Az idén március 15-én megnyitott Pénzmúzeum is csatlakozik a Múzeumok éjszakájához.

A Magyar Nemzeti Bank által létrehozott Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont azzal a céllal született, hogy segítsen tájékozódni a pénz világában. Az állandó pénztörténeti és pénzügyi kiállítást számos tematikus programmal – izgalmas numizmatikai érdekességek, bankjegylabor, valamint bűvészshow és élő koncertek – egészítik majd ki a Múzeumok éjszakájára.

Magyar Zene Háza – 1146 Budapest, Olof Palme sétány 3.

Az idén 20. jubileumi évét ünneplő kezdeményezéshez 2022-ben a Magyar Zene Háza is csatlakozik. A Hangdimenziók – Zenei utazások térben és időben című állandó zenetörténeti kiállítás, a Hangdóm vetítéseink és a májusban nyíló, hangszercsodákat kipróbálhatóvá tévő Kreatív Hangterünk is látogathatók a múzeumok és kiállítások szerelmeseinek egész éjszaka, hajnali 2-ig.

Magyar Nemzeti Múzeum – 1088 Budapest, Múzeum krt. 14–16.

A Múzeumok éjszakáján az érdeklődők belepillanthatnak a műkincsek megmentésének folyamatába, új megvilágításban láthatják egy-egy régészeti lelet történetét. De az állandó kiállítások sem maradnak ki az izgalmas vezetések sorából. Az újragombolt előadásokkal pedig elmélyedhetnek a látogatók a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményeiben.

A gyermekeket is színes programokkal várják a szervezők, a legkisebbek felfedezhetik a időszaki kiállítások minden szegletét. Közelebbről ismerhetik meg a régészek munkáját, elvarázsolódhatnak Vértesszőlős és Baláca világában a múzeumi VR szoba segítségével, sőt még középkori kalandokat is átélhetnek.

Élő múzeumi programokkal pedig közelebb hozzák a látogatók számára a Díszterem történetét, a színésznők titkait, a boszorkányok és kirakatperek ritkán látott világát.

Néprajzi Múzeum – 1146 Budapest, Dózsa György út–Ötvenhatosok tere

A május végén megnyitott Néprajzi Múzeumban a Múzeumok éjszakája nyitóeseményén beindul az élet: gyermekek éjszakája szöuli idő szerint, zene, kortárs és néptánc, különleges kurátori programok teszik feledhetetlenné ezt az estét a múzeumon belül, kívül, a tetőn és a mélyben egyaránt. Lesz tűz, szikra, Hold, csillagok, Szentjánosbogár, pattogás, ropogás, meg cirip! A programról nem hiányozhat Ferencz Marcel, az épület tervezője, aki beavat a falak és a pixelek struktúráinak rejtelmeibe.

Tárlatot nézhetünk Réz András filmesztétával, miközben ezen az éjszakán látogathatóvá és megérthetővé válik a múzeum készülő állandó kiállításának egy roppant izgalmas és látványos része: egy hatméteres adatszobor.

Óbudai Polaris Csillagvizsgáló – 1037 Budapest, Laborc u. 2/c.

A Múzeumok éjszakáján 21:00 és 23:00 között a csillagvizsgáló távcsöveit, és a rajtuk keresztül látható égi érdekességeket mutatják be. Derült idő esetén a kora nyári égbolt érdekességeivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők az észlelőteraszon: csillagképek, kettőscsillagok, csillaghalmazok.

Országos Meteorológiai Szolgálat – 1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Székházának idei programja szervesen kapcsolódik az előző években megálmodott tematikához. Az előző években a látogatók megismerkedhettek a csapadék és a sugárzás témakörével. Idén a soron következő elem pedig nem más, mint a szél. A szelet érzékeljük, formálja hangulatunkat és mindennapi tevékenységünket, felhasználjuk, mint energiaforrást. De vajon mennyit tudunk róla valójában? A szervezők garantálják, hogy a látogatók valódi szél-szakértőkként fognak távozni.

A programok 16:00 órakor kezdődnek. Előzetes regisztráció szükséges: https://events.met.hu/muzej

Szent István-terem – 1014 Budapest, Szent György tér 2.

Zenés tárlatvezetéssel, Hauszmann-sztori című kiállítással, képzőművészeti foglalkozásokkal várja az érdeklődőket június 25-én a Szent István-terem. Az első teremben egy kisfilm foglalja össze a Budavári Palota történetét, a második terem Hauszmann dolgozószobájába repíti a látogatókat, míg a harmadik teremben a Budavári Palotanegyed megújításának eredményeit tekinthetik meg.

Szépművészeti Múzeum – 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

Izgalmas programokkal készül a Szépművészeti Múzeum a Múzeumok éjszakájára. Június 25-én délután 2 órától este 10 óráig például átélhetjük a közös legóépítés élményét. A délután és az este folyamán öt híres műalkotás (például Bosch) pop-artosított változatát építik majd meg legókockákból, a nyíregyházi tekerd! csoport irányítása mellett.

Várkert Bazár – 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2–6.

Június 25-én Balaton RETROspektív kiállítással, Új világ született kiállítással várják az érdeklődőket a Várkert Bazárban. A látogatók emellett részt vehetnek egy tematikus sétán, melyen a helyszínt mutatják be úgy, ahogy a nagyközönség még sosem láthatta.

Az irodalom szerelmeseinek ajánljuk

Ady Emlékmúzeum –1053 Budapest, Veres Pálné u. 4-6.

Számos programmal készül az Ady Emlékmúzeum a Múzeumok éjszakája alkalmából, azonban a legérdekesebbnek a Puder felhőzze, párfőm locsolja című pop-up kiállítás tűnik. A szervezett pop-up kiállítás és az ahhoz kapcsolódó vezetések során a látogatók megismerkedhetnek Csinszka stílusával, toalett-titkaival: hol vásárolt, kivel varratott, milyen trendeket követett vagy kire hallgatott frizurája kiválasztásakor. Továbbá szó esik arról, hogy mindez milyen viszonyban állt vele mint nővel, feleséggel és alkotóművésszel.

József Attila Emlékhely – 1095 Budapest, Gát utca 3.

A Gát utca 3. számú bérházat Kaim István építtette 1891-ben. Ebben a házban született 1905. április 11-én József Attila. A Múzeumok éjszakája keretein belül beszélgetések, koncertek, rendhagyó tárlatvezetések és slam poetry-n keresztül ismerhetik meg jobban az érdeklődők a költőt.

Kertész Imre Intézet – 1068 Budapest, Benczúr utca 46.

Szervezett épületsétákkal és akusztikus koncertekkel várja az irodalom, a zene és az építészet iránt érdeklődőket a Kertész Imre Intézet június 25-én. A Múzeumok éjszakáján este 18.00 és 19:00 órától az épület történetét bemutató séták indulnak. A program 20.00 órától akusztikus koncertekkel folytatódik. A koncerteket követően irodalomtörténeti épületséták indulnak az épületben, amelynek keretében Kertész Imre, Petri György, Pilinszky János, valamint Sziveri János életútját is megismerhetik az érdeklődők.

Országos Széchényi Könyvtár – 1014 Budapest, Szent György tér 4–6.

Vershaza. Himnusz, Szózat, Nemzeti dal – emblematikussá lett verseink. Három kézirat, három vers, amely beépült az elmúlt kétszáz év magyar történelmébe. A három vers – csak ezen az éjszakán megtekinthető eredeti kézirata – és néhány más dokumentum mellett a költemények történetét bemutató érintőképernyők, monitorokon megtekinthető új versfelvételek, valamint óriás kivetítőn követhető mozgó installáció is segíti az élményszerűséget és az elmélyülést.

Fradi Múzeum – 1091 Budapest, Üllői út 129.

Az idén megújuló Fradi Múzeum különleges időszakos kiállítással készül a Múzeumok éjszakájára. Best of néven labdarúgáson kívüli egyéb szakosztályi trófeákat állítanak ki erre az eseményre. A látogatók megtekinthetik az Albert Flórián emlékkiállítást, valamint bejárhatják a Groupama Aréna exkluzív helyszíneit.

Kispesti Futball Ház – 1191 Budapest, Fő u. 38.

Hogyan lett egy Budapest melletti kisváros futballcsapatából a 19. kerület világhírű intézménye? Most Kispest vagy Honvéd? Milyen világrekordokat tudhat magának Puskás Ferenc, Tichy Lajos, Détári Lajos? Vajon, melyik klub nyerte a világ első tizenegyespárbaját? Miért mutat minden óra 19:09 percet a múzeumban?

Többek közt ezekre a kérdésekre kapnak választ az érdeklődők, illetve számtalan érem, kupa, fénykép, mez, dokumentum segítségével tekinthetik meg a megelevenített elmúlt 112 év történetét.

Magyar Sportmúzeum – 1146 Budapest, Istvánmezei út 3–5.

Egyedi helyszín: Puskás Aréna, Népstadion Szoborpark (Az esemény regisztrációhoz kötött, a puskasseta@gmail.com e-mail-címen keresztül.)

Az idei Múzeumok éjszakáján bárki megcsodálhatja a Puskás Aréna különleges és exkluzív helyiségeit a VIP-szektoroktól egészen a pályaszintig. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum szervezésében pedig, az épület előtt található, egykoron a Népstadion felvonulási útjának szánt Szoborpark történetét ismerhetik meg az érdeklődők.

Vívómúzeum – Egyetemi Vívó Club, Vívóterem – 1052 Budapest, Semmelweis u. 2.

A Múzeumok éjszakája alkalmából a ma is működő vívóteremben ismét megtekinthető egy korhű párbaj, majd napkeltéig a bátor jelentkezők vívómaraton keretében tehetik próbára ügyességüket és kitartásukat.

Idén Szolnok városa lesz a kiemelt helyszín. A városban 23 intézményben várják változatos programokkal a látogatókat, ezenkívül idén első alkalommal kilenc Szolnok környéki település is csatlakozott az eseményhez, több, mint 150 programot szerveznek.

