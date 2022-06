Vizes vb 2022 - Hosszú az ötödik idővel döntős 400 méter vegyesen

2022. június 25. 10:55

Hosszú Katinka a női 400 méteres vegyesúszás előfutamában a vizes világbajnokságon a Duna Arénában 2022. június 25-én. MTI/Illyés Tibor

Hosszú Katinka az ötödik idővel bejutott a döntőbe 400 méter vegyesen a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokság szombati zárónapján.

A szám másik magyar versenyzője, a tavaly Európa-bajnoki ezüstérmes, olimpiai-6. Mihályvári-Farkas Viktória 9. helyen zárt összesítésben, így nem lesz ott az esti programban.

A két magyar úszó ugyanabban a futamban állt rajtkőre. Hosszú, a szám címvédője, világcsúcstartója és 2016-os olimpiai bajnoka 4:39.15 perces idővel csapott a célba, sikerült lehajráznia a tokiói játékokon hazai környezetben duplázó, 200-on és 400-on is győztes japán Ohasi Juit.

Hosszú a vegyes zónában elmondta, boldog, hogy még egyszer úszhat hazai közönség előtt, ugyanakkor ez az idő egyáltalán nem olyan érzés, mint korábban. A magyar klasszis kérdésre reagálva azt mondta, a Duna Arénában világbajnokságon szombat este utoljára úszik majd.

A 18 éves Mihályvári-Farkas 4:41.16 perccel a kilencedik lett összesítésben. A fiatal magyar úszó a futam után elmondta, annyi pozitívumot lát, hogy idén ez volt a legjobb ideje, persze így is csalódott. Hozzátette, a program változásával - hogy ezt a számot a vb végén rendezik - a felkészülésen is módosítottak, ráadásul az elmúlt időszakban sikerült néhány kilogramm izmot is felszednie, ezt azonban a vízben egyelőre még nem bírja el és korábban kezd savasodni. Mihályvári-Farkas megjegyezte, fiatal még és a 2024-es párizsi olimpián szeretne a legjobb formájában lenni.

A szám döntőjét 19.01 órakor rendezik.

MTI