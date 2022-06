Csődközelben az MSZP utolsó bástyája

Egyre fogy a népszerűsége Pécs baloldali polgármesterének, ezért nem meglepő hogy a városháza környékén visszatérő szóbeszéd egy esetleges vezércsere, egy előre hozott önkormányzati választás a baranyai megyeszékhelyen. Ennek a realitása ugyan jelenleg csekély, de a felszín alatt – csakúgy mint országosan – itt is érzékelhető az a folyamat, aminek lényege, hogy Gyurcsány Ferenc vezetésével a DK megpróbálja teljesen maga alá gyűrni a baloldalt.

Tóth Bertalan, az utolsó mohikán

Pécs azért különleges terep, mert az MSZP utolsó fellegvárának számít, miközben országosan a szocialisták gyakorlatilag már nem tényezők. A Mediaworks Hírcentrumának egy, a helyi politikában jártas forrás frappánsan úgy értékelte a helyzetet, hogy Tóth Bertalan azt MSZP nevű maffia szervezet utolsó mohikánja, akinek az a feladata, hogy lekapcsolja a villanyt, addig azonban kivesznek az önkormányzatból annyi pénzt, amennyit csak tudnak. Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke, a pécsi szocialisták vezetője, akit Puch László egykori pártpénztárnok bizalmasának tartanak. Úgy tudjuk, Pécshez, mint utolsó bástyához egyelőre ragaszkodik az MSZP, és emiatt korábban vita is volt Tóth és Gyurcsány között.

Suttogó propaganda?

A Pécs Aktuál nevű portál a napokban arról írt, hogy városházi pletykák szerint nagy változás jöhet Pécsett, átrendeződhetnek az erőviszonyok. A lap szerint makacsul tartja magát a szóbeszéd, hogy Zag Gábor kultúráért felelős alpolgármesternek kényelmetlen a pozíció, és inkább visszamenne a PTE-re, ahol előtte is jól elvolt, és nem kísérte minden lépését közfigyelem. Helyére Kunszt Márta, a pécsi DK emblematikus arca érkezhet majd, aki rutinos politikusnak számít, és már volt alpolgármester korábban is. A portál azt is megemlíti, hogy időről időre felbukkan valamilyen relációban Péterffy Attila távozása is. Most az terjed Pécsen a polgármesterről, hogy lemond majd, és helyére a választáson alulmaradt komlói MSZP-sből lett DK-s Szakács László ülne. Mindez természetesen egy időközi polgármester-választás után. Egy másik verzió szerint Ruzsa Csaba lenne a polgármester, mivel a legtöbb komoly ügyet ő intézi a Városházán, párton kívüli és „el lehetne adni függetlennek”.

A Mediaworks Hírcentruma telefonon megszólaltatta a cikkben szereplő politikusokat, akik alaptalannak nevezték a szóbeszédet. Az új baloldali polgármesterként hírbe hozott Szakács László annyit reagált, hogy pletykákat nem szeretne kommentálni. Kérdésünkre, hogy ha nem időközi választáson, de 2024-ben elindulna-e a polgármesteri címért, megismételte az előbbi mondatát. A DK-s Kunszt Márta fake newsnak nevezte a portálon említetteket, és azt mondta: nem tud olyan tervektől, hogy ő váltaná az alpolgármesteri poszton Zag Gábort.

Ismerve a baloldalon uralkodó állapotokat, nem lenne meglepő, ha mégis lennének ilyen tervek, de azokat Gyurcsányék egyelőre nem közölnék az érintettekkel, viszont az általuk régóta előszeretettel alkalmazott „suttogó propaganda” segítségével próbálnák elbizonytalanítani a vetélytárs helyi szocialistákat.

Nincs pénz, mégis osztogatnak a baloldalon

Az viszont tény, hogy Péterffy Attila polgármester támogatottsága a pécsiek körében egyre gyengül, erre utalnak az április 3-i országgyűlési választás eredményei is. A Mediaworks Hírcentruma megkérdezte Hoppál Péter kulturális államtitkárt, helyi országgyűlési képviselőt, aki egyben a Fidesz pécsi elnöke is, hogy a kormánypártok mit tapasztalnak a város közéletében. – Az emberekkel beszélgetve azt tapasztaljuk Pécsen, hogy egyre nagyobb az elégedetlenség a baloldali vezetéssel szemben. Péterffy Attila 2019 őszén Kánaánt ígért, húszmilliárd forintos élményfürdőt, fejlesztéseket, de mindezek helyett csődközeli helyzetbe kormányozta a várost – fogalmazott Hoppál Péter. Arra is kitért, hogy miközben a polgármester a kormányt és a Fideszt hibáztatja az önkormányzat anyagi helyzete miatt, két kézzel szórja a pénzt, pártembereket nevezett ki a cégek élére, akiknek kétszeresére, háromszorosára emelte a fizetését, két alpolgármester helyett hármat foglalkoztat, tanácsnokokat alkalmaz – sorolta a Fidesz helyi elnöke. A politikus emlékeztetett arra is, hogy hat évvel ezelőtt államtitkárként éppen ő írta alá a város és a kormány között megkötött tízéves szerződést, amely évente több milliárd forintos kormányzati támogatást biztosít Pécsnek, az Európa kulturális fővárosa cím elnyerésekor létrehozott holding működtetésére.

A Zsolnay Örökségkezelő Nkft. (ZSÖK) éléről egyébként éppen június közepén menesztették az igazgatót Péterffy Attiláék. Ráadásul két és fél év alatt már a harmadik vezetőcsere történt. Bleszity Péter az elbocsátása után a Bama.hu baranyai hírportálnak úgy nyilatkozott: „Elkeserítő, hogy egy ilyen csodálatos várost, mint Pécs, emberileg és szakmai­lag teljesen alkalmatlan társaság vezet.” A leváltott vezető szerint az első perctől kezdve várható volt, hogy a túlzottan tisztességes működés előbb-utóbb kibékíthetetlen ellentétekhez vezet. Hoppál Péter akkor az esetet úgy kommentálta, hogy „a baloldal megint kifogyott a mások pénzéből, és marakodnak a koncon”.

A helyi Fidesz a baloldali városvezetés pénzszórásának nevezte korábban az átvilágítással megbízott stáb működését is. Péterffy Attila – ahogy ő maga fogalmazott – „elszámoltató terminátorával”, Bodnár Imre ügyvéddel a közelmúltban szerződést hosszabbított az év végéig, holott gyakorlatilag semmilyen eredményt nem hoztak az átvilágítások. A Pécs Aktuál portál szerint a szerződést, amely értelmében Bodnár 4,5 millió forintot kap a várostól, még április végén írták alá. Az évekig tartó pécsi átvilágítások állítólagos célja az volt, hogy elszámoltassák az előző, fideszes városvezetés tagjait a városi cégeknél, valamint a polgármesteri hivatalnál elkövetett szabálytalanságok feltárásán keresztül. Csakhogy a folyamatnak kézzelfogható eredménye máig nincs, elmarasztaló bírósági ítélet nem született, a feljelentések után sorra zárják le a nyomozásokat.