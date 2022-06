Kajak-kenu válogató - Három számban is új győztest avattak

2022. június 25. 17:55

A négyből három számban más versenyző vagy egység nyert a Szolnokon zajló kajak-kenu válogató szombati napján, mint az egy hónappal ezelőtti első fordulóban.

Az egyetlen duplázó a Kiss Blanka, Lucz Anna kajakos duó volt, amely az 500 méteres olimpiai számban megismételte a Maty-éren aratott győzelmét, így készülhet a világbajnokságra.

A másik női számban, kenu egyes 500 méteren Balla Virág ezúttal maga mögé utasította a korábban győztes Bragato Giadát és a férfiak 500-as párosversenyeiben is új egységek lettek az elsők.

A kajak ketteseknél a tavalyi tokiói olimpián 1000 méteren negyedik Kopasz Bálint, Nádas Bence duó nyert, az első válogatón győztes Kuli István, Csizmadia Kolos párost most a fiatal Kurucz Levente, Balogh Gergely kettős is megelőzte. C-2-ben visszatért a tavaly vb-ezüstérmes Hajdu Jonatán, Fekete Ádám duó, amely a májusi, szegedi versenyt sérülés, illetve Fekete koronavírus-fertőzése miatt kényszerült kihagyni. Távollétükben akkor az Adolf Balázs, Fejes Dániel kettős nyerte ezt a számot, most azonban Hajdu és Fekete győzött, magabiztosan.

A többi finálét a vasárnapi zárónapon rendezik.

Az idei vb-re augusztus 3. és 7. között a kanadai Halifaxben kerül sor, a kontinensviadal pedig a müncheni multisport Eb keretében lesz augusztus 18-tól 21-ig. Az indulókat a mostani, második válogató és az esetleges szétlövések után jelöli ki Hüttner Csaba szövetségi kapitány.

Eredmények (a szövetség eredményközlője alapján):

férfiak:



K-2 500 m:

1. Kopasz Bálint, Nádas Bence (Graboplast Győri VSE, MVM Szegedi VSE) 1:28.564 p

2. Kurucz Levente, Balogh Gergely (Plastex Kanizsa KKK, MTK) 1:28.682

3. Kuli István, Csizmadia Kolos (MVM Szegedi VSE, INTER-ÉPFU AVSE) 1:30.046

C-2 500 m:

1. Hajdu Jonatán, Fekete Ádám (DKSE Dunaújváros, UTE) 1:39.540 p

2. Adolf Balázs, Fejes Dániel (Ajtógyár Óbudai Ganz VSE, Merkapt-Mekler László SE) 1:40.631

3. Kiss Balázs, Hodován Dávid (Graboplast Győri VSE, Atomerőmű SE) 1:42.608



nők:



K-2 500 m:

1. Kiss Blanka, Lucz Anna (UTE) 1:42.523 p

2. Fojt Sára, Rendessy Eszter (Kovács Katalin Akadémia, UTE) 1:42.714

3. Pupp Noémi, Medveczky Erika (Atomerőmű SE, FTC) 1:44.077

C-1 500 m:

1. Balla Virág (FTC) 2:08.261 p

2. Bragato Giada (Tiszaújvárosi KKSE) 2:08.824

3. Gönczöl Laura (PACS-PACS SE) 2:11.920



A válogató további programja:

vasárnap:

döntők 9.00 és 15.00

