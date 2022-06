Tallós versenyzője nyerte a Felvidéki Vágtát

2022. június 25. 19:45

Múcska Gergely, a mátyusföldi Tallós település versenyzője Marokkó nevű lován nyerte a Felvidéki Vágtát, a Nemzeti Vágta szlovákiai előfutamát - közölte Bíró Éva, a verseny sajtóreferense az MTI-vel szombaton.

A Felvidéken először 2015-ben megrendezett lovas versenyt - két év kényszerszünet után - hatodik alkalommal tartották meg annak már hagyományos helyszínén, a Csallóköz központjának számító Dunaszerdahely részét képező Sikabony repülőterén.

A Felvidéki Vágtáról annak első három helyezettje és alanyi jogon a vendéglátó Dunaszerdahely lovasa jut tovább a budapesti Nemzeti Vágtára. A felvidéki lovasversenyen a második helyet a dunaszerdahelyi versenyző, Egri Árpád szerezte meg Kalifa nevű lovával. A harmadik helyet a pozsonyeperjesi versenyző, a vágtán először rajthoz álló Alföldi Lilla és Pletykás nevű lova szerezte meg.

A vágta első két helyezettje már visszatérő versenyző, Múcska Gergely az előző évadokban már kétszer is harmadik helyen futott be a Felvidéki vágtán, a most második helyezett Egri Árpád pedig már egy alkalommal meg is nyerte a versenyt, 2015-ben.

Mivel a vendéglátóként "zöldkártyás" Dunaszerdahely versenyzője a második lett, így a lehetősége van arra, hogy az alanyi jogú továbbjutást egy másik versenyzőnek ajánlja fel - mondta Bíró Éva, a verseny sajtóreferense az MTI-nek. Hozzátette: arról, hogy ki lesz az a versenyző, aki negyedikként bejut a Nemzeti Vágtára, később születik döntés.

A Felvidéki Vágtán most először tartották meg a legfiatalabb lovasok megmérettetését, a Kishuszár vágtát, ezt Somorja versenyzője, a 14 éves Pőthe Laura nyerte Mangó nevű lován, így az októberi döntőn a fiatalok versenyében ő képviselheti majd a Felvidéket.

A felvidéki lovasverseny részeként az idén ugyancsak megtartották a szlovák futamot, amelyet a jókai versenyző, Dusan Rídzi nyert, így a Nemzeti Vágta októberi nemzetközi futamán ő képviseli majd Szlovákiát.

A Felvidéki Vágta az idén is számos látogatót vonzott a sikabonyi repülőtérre, ahol az előző években megszokottá vált kísérőrendezvények mellett újdonságok is várták a látogatókat, a programon egyebek mellett különböző lovas attrakciók, koncertek, kézműves udvar és egy honfoglaláskori bemutató is szerepelt.

MTI