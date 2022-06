Ismét lesz Szekérfesztivál és India Fesztivál a Városligetben

2022. június 26. 14:30

Két év kihagyás után a Krisna-hívők ismét Szekérfesztivált rendeznek július 9-én, szombaton, Budapesten.

Az indiai Szekérfesztivál során az éneklő, táncoló résztvevők hatalmas kötelekkel húzzák végig a városon azt a tarka és díszes szekeret, amelyen Krisna, azaz Isten egy különleges formáját, az "Univerzum Urát" helyezik el.

A szervezők közleménye szerint az idei Szekérfesztivál két vezérmotívuma a béke és az érzés, hogy mindannyian egyetlen hatalmas család részei vagyunk.

A menet, amelyhez bárki csatlakozhat, Budapesten, július 9-én 10 órakor indul a Vörösmarty térről, majd várhatóan 13 órára érkezik meg a Városligetbe, ahol estig tartó India Fesztivállal várják az érdeklődőket.

Az esemény szervezői egyebek mellett indiai kirakodóvásárral, kulturális programokkal, jógabemutatókkal, spirituális és önismereti beszélgetésekkel, keleties zenei jameléssel, vegán finomságokkal, indiai csemegékkel, valamint henna- és arcfestéssel készülnek.

A programokon a részvétel díjtalan.

A Ratha-játrá, vagyis a Szekérfesztivál India egyik legősibb és legnagyszabásúbb ünnepe, melyre évente mintegy 1,7 millió ember gyűlik össze. Az eseményt több mint 50 éve nyugaton is számos nagyvárosban megrendezik - a fesztivál Magyarországon is szorosan beépült a Krisna-hívők és immár a főváros tradíciójába is - olvasható a közleményben.

Bővebb információ az ünnepről a http://szekerfesztival.krisna.hu oldalon olvasható.

MTI