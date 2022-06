Kajak-kenu válogató - Duplázó egységek a nőknél

2022. június 26. 20:10

A nőknél szinte minden számban duplázott az első fordulóban győztes versenyző, illetve egység a Szolnokon rendezett kajak-kenu válogató vasárnapi zárónapján, a férfiaknál viszont fordított volt a helyzet, csak Csizmadia Kolos tudott ismételni.

A szegedi győztesek közül akadt olyan, aki el sem indult az adott számban. Ilyen volt 500 méteren Kopasz Bálint (K-1) vagy Adolf Balázs (C-1), távollétükben ezúttal Varga Ádám, illetve Kiss Balázs nyert. Utóbbi versenyző 200 egyesben most második lett Korisánszky Dávid mögött, azaz nem sikerült megismételnie a Maty-éren aratott sikerét.

Az olimpiai negyedik Csizmadia Kolos a sprinttávon egyesben és angyalföldi klubtársával, Havasi Gergővel párosban is győzött, előbbi számban "megvédte címét", utóbbiban pedig megelőzte az első fordulóban győztes Birkás Balázs, Balaska Márk kettőst.

A nőknél szinte minden számban az az egység nyert, amely az első fordulóban. A kajakos Lucz Anna 200-on egyesben és Kiss Blankával párosban is második győzelmét "húzta be", és duplázott a Kőhalmi Emese, Rendessy Eszter 1000 méteres kajakpáros, valamint a sprinttávon a kenus Takács Kincső és a Bragato Giada, Nagy Bianka duó. Egyedül Pupp Noéminek nem sikerült megismételnie szegedi sikerét K-1 1000 méteren, most negyedik lett, a számot pedig Rendessy nyerte.

A csütörtökön kezdődött verseny a vasárnap esti 5000 méteres döntőkkel zárult, ezekben nem történt meglepetés, ezúttal is a három világbajnoki címvédő, a kajakos Kőhalmi és Noé Bálint, valamint a kenus Adolf győzött, a női kenusok versenyét pedig ismét Balla Virág nyerte.

Az idei vb-re augusztus 3. és 7. között a kanadai Halifaxben kerül sor, a kontinensviadal pedig a müncheni multisport Eb keretében lesz augusztus 18-tól 21-ig. Az indulókat a mostani, második válogató és az esetleges szétlövések után jelöli ki Hüttner Csaba szövetségi kapitány.



Eredmények (a szövetség eredményközlője alapján):

férfiak:



K-1 200 m:

1. Csizmadia Kolos (INTER-ÉPFU AVSE) 33.865 mp

2. Birkás Balázs (MVM Szegedi VSE) 34.296

3. Nádas Bence (MVM Szegedi VSE) 34.346

K-1 500 m:

1. Varga Ádám (KSI SE) 1:37.099 p

2. Nádas 1:37.930

3. Kurucz Levente (Plastex Kanizsa KKK) 1:38.358

K-1 5000 m:

1. Noé Bálint (Budapesti Honvéd SE) 20:38.036 p

2. Varga 20:39.109

3. Őry Zsombor (Lágymányosi Spari Vízisport) 20:39.877

K-2 200 m:

1. Csizmadia, Havasi Gergő (INTER-ÉPFU AVSE) 32.472 mp

2. Apagyi Levente, Orosz Ákos (INTER-ÉPFU AVSE, DVTK) 32.767

3. Birkás, Balaska Márk (MVM Szegedi VSE, Budapesti Honvéd SE) 32.772

C-1 200 m:

1. Korisánszky Dávid (MTK) 40.381 mp

2. Kiss Balázs (Graboplast Győri VSE) 40.890

3. Hodován Dávid (Atomerőmű SE) 41.740

C-1 500 m:

1. Kiss B. 1:51.938 p

2. Fejes Dániel (Merkapt-Mekler László SE) 1:52.129

3. Zombori Dominik (MVM Szegedi VSE) 1:52.565

C-1 5000 m:

1. Adolf Balázs (Ajtógyár Óbudai Ganz VSE) 22:45.373 p

2. Fejes 22:51.037

3. Kollár Kristóf (Atomerőmű SE) 23:23.396



nők:



K-1 200 m:

1. Lucz Anna (UTE) 40.438 mp

2. Kiss Blanka (UTE) 41.688

3. Fojt Sára (Kovács Katalin Akadémia) 42.206

K-1 1000 m:

1. Rendessy Eszter (UTE) 3:55.071 p

2. Kőhalmi Emese (Kovács Katalin Akadémia) 3:55.817

3. Csikós Zsóka (Szolnoki KKK) 3:56.608

K-1 5000 m:

1. Kőhalmi 22:19.422 p

2. Pupp Noémi (Atomerőmű SE) 22:20.172

3. Csikós 22:20.231

K-2 200 m:

1. Kiss B., Lucz A. (UTE) 37.312 mp

2. Szénási Zsófia, Sólyom Dóra (SZVTSZ, Vasas SC-ARC-S Group) 39.003

3. Torma Bianka, Kadók Nikolett (UTE) 40.707

K-2 1000 m:

1. Kőhalmi, Rendessy 3:50.604 p

2. Torma, Kadók 3:59.981

3. Párdi Viktória, Kulcsár Csenge (City-Gas Tiszafüred SE) 4:00.763

C-1 200 m:

1. Takács Kincső (Graboplast Győri VSE) 47.623 mp

2. Nagy Bianka (MVM Szegedi VSE) 47.782

3. Balla Virág (FTC) 48.014

C-1 5000 m:

1. Balla 25:53.752 p

2. Kisbán Zsófia (Lágymányosi Spari Vízisport) 26:09.075

3. Zagyvai Borka (Váci Karakán) 27:49.089

C-2 200 m:

1. Bragato Giada, Nagy B. (Tiszaújvárosi KKSE, MVM Szegedi VSE) 44.544 mp

2. Takács, Gönczöl Laura (Graboplast Győri VSE, PACS-PACS SE) 46.831

3. Molnár Rebeka, Molnár Csenge (MTK, MVM Szegedi VSE) 47.972

MTI