400 felett ragadt a forint

2022. június 27. 09:57

Hétfő reggel 401 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. Napok óta a 400-as lélektani határ felett jár a forint, képtelen visszakapaszkodni. Így karnyújtásnyira van a két hete látott 403-as történelmi csúcs az euró árfolyamában, vagyis a hangulat romlásával bármikor veszélybe kerülhet megint a mélypont a forint szempontjából. A következő napokban elsősorban az MNB keddi kamatdöntése, illetve az azt követő jegybanki kommunikáció határozhatják meg az irányt. Az elemzők is megosztottak abban, hogy a kiszámíthatóság jegyében tartja-e magát a múlt havi 50 bázispontos alapkamat-emelési tempóhoz a jegybank vagy a negatív piaci reakciókat látva visszatér a korábbi 100 bázispontos lépésközhöz. Ráadásul érkezik a szokásos negyedéves inflációs- és GDP-prognózis is a jegybanktól. A dollárral szemben most 379,5 körül járunk, míg az angol font 466 forintba kerül.

portfolio.hu