Farkas Flórián miatt feloszlathatják a Lungo Dromot

2022. június 27. 10:18

Egy, a Népszava birtokába került írat szerint a Lungo Drom elnökének tevékenysége súlyosan veszélyezteti az egyesület törvényes működését. A Lungo Drom elnöke, Farkas Flórián tevékenysége súlyosan veszélyezteti az egyesület törvényes működését, az alapszabályban rögzített célok elérését – ezt állítja a Népszava bíritokába került beadvány indokolása, ami egy eljárás megindítását, illetvá átfogó vizsgálat elrendelését kezdeményezi a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészségnél.

A lap szerint a dokumentum aláírói a Lungo Drom Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség „felszámolását, törlését, jogutód nélküli megszüntetését” indítványozzák az ügyészségnél.

A beadványt összesen öten írták alá, köztük Lakatos Oszkár, az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) egyik elnökhelyettese, aki a legutóbbi választáson ugyan a Phralipe színeiben szerzett mandátumot, de papíron – mivel elmondása szerint formailag nem történt meg a kizárása – máig tagja a Lungo Dromnak. Két másik aláírói pedig napjainkban is a Lungo Drom képviselője az ORÖ-ben. Farkas Flórián a beadvány szerint egy személyben hozza meg az egyesületet érintő döntéseket, a szervezet működése és gazdálkodása átláthatatlan – teszi hozzá a napilap. 2017-től kezdődően a Lungo Drom nem nyújtott be pénzügyi beszámolót. A bíróság honlapján elérhető legutóbbi beszámoló a 2016-os évre vonatkozik, ez is csak 2021 őszén érkezett meg.

A beadványban az is szerepel, hogy a tagságnak nincs tudomása arról, pontosan milyen vagyontárgyak, épületek, ingóságok vannak a Lungo Drom tulajdonában. A melléklet sorolja azokat a százmilliós tételeket, amelyek felhasználásáról szintén nincsenek érdemleges információk. Az irat szerint az sem ismeretes, hogy milyen döntés alapján terheli 60 millió forintos jelzálogjog a Lungo Drom székházát.

Népszava