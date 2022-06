Már harmadfokú riasztás érvényes

2022. június 27. 10:40

Csütörtök éjfélig a napi középhőmérséklet legalább 27 fok lesz, az NNK, a katasztrófavédelem és a meteorológia is súlyos mondanivalóval állt elő. Életbe lépett az országos tisztifőorvos által elrendelt harmadfokú hőségriasztás, amely hétfő 0 órától csütörtök éjfélig tart.

Harmadfokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri a 27 Celsius-fokot. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) erről szóló közleményében nyomatékosan kérte, hogy a nagy melegben mindenki ügyeljen a fokozott folyadékbevitelre, kerülje a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és a zsíros ételek fogyasztását. Senki ne tartózkodjon 11 és 15 óra között a tűző napon óvintézkedések nélkül; védje bőrét a leégés ellen megfelelő öltözködéssel, szellőző ruházattal és napvédő készítményekkel. Különösen figyeljenek erre a szabadtéren dolgozók és a szabadtéri rendezvények résztvevői - hangsúlyozták.

Kérték továbbá, hogy a járművezetők fokozottan figyeljenek, vezessenek óvatosan, mert a nagy meleg könnyen dekoncentráltságot okoz. A vízparton tartózkodók se napozzanak 11-15 óra között, és felhevült testtel ne ugorjanak a vízbe.

Figyelmeztettek arra is, hogy sose hagyjon senki gyermeket, állatot a tűző napon parkoló autóban, mert ilyen időben akár 70 Celsius-fok fölé is emelkedhet a jármű belső hőmérséklete. Ha napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot látnak, hívják a 112-es segélyhívószámot! - kérték. Az országos tisztifőorvos és az Országos Meteorológia Szolgálat hőség miatti figyelmeztetésének különböző kritériumai vannak. Ahogy az országos tisztifőorvos, úgy a meteorológiai szolgálat is három fokozatot rendelhet el, de utóbbi az egyes megyékre adja ki figyelmeztetését.

A mostani hőség miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat Vas, Zala, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyére elsőfokú, az ország többi területére másodfokú figyelmeztetést adott ki hétfőre. Az előrejelzés szerint hétfőn a minimumok általában 15 és 21 fok között alakulnak, de a hidegre érzékeny részeken 11-14 fokot is mérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között valószínű. A hét további részében fokozódik a hőség, néhol 40 fok közeli csúcsértékek is lehetnek.

MTI