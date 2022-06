Kiderült, mi lesz a Digi Sport csatornáival

2022. június 27. 16:25

A Network4 csoport Arena4 sporttévéje és újonnan induló, Match4 sportcsatornája váltják a Digi Sport augusztus 5-től megszűnő saját gyártású adóit – közölte a Network4 csoport.

A Digi Magyarország és az Invitel augusztus 5-től felveszi kínálatába az Arena4 és az újonnan induló Match4 sportcsatornákat, ezzel párhuzamosan a saját gyártású és évek óta veszteségesen működő Digi Sport három adója beszünteti adását. A Match4 elsősorban a közkedvelt nemzetközi labdarúgó-bajnokságok közvetítése köré épül, emellett láthatók lesznek darts (PDC) és kiemelt technikai sportesemények (NASCAR, IndyCar, Superbike) közvetítései is.

Az Arena4 műsoridejének közel 50 százalékában élő közvetítéseket sugároz. A német Bundesliga és az UEFA nemzetközi válogatott mérkőzései mellett az amerikai futball rajongóinak NFL- és NCAA-meccseket, valamint MotoGP-futamokat és számos küzdősporteseményt (PBC és MMA/Bellator gálák, WWE mérkőzések) is közvetít. Hamarosan a Digi is értékesíteni fogja az Arena4+-t, Magyarország első sportstreaming szolgáltatását, melyen az élő közvetítések mellett olyan különlegességekkel is találkozhatnak az előfizetők, mint az élő statisztikai adatokkal kiegészített Bundesliga-mérkőzések, a több, választható kameraállásból követhető MotoGP-időmérők és -futamok, valamint a RedZone, az NFL körkapcsolásos élő közvetítése.

