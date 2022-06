Kimagasló eredménnyel zárt tavaly a Magyar Bankholding

2022. június 27. 16:55

A Magyar Bankholding tavaly 69,5 milliárd forint adózás előtti eredményt ért el, a teljes átfogó nyeresége pedig 65,5 milliárd forint volt – olvasható a bankcsoport hétfői közleményében. A pénzügyi beszámoló szerint közlemény szerint a tagbankok közül az MKB Bank adózott eredménye 60 milliárd forintot, a Budapest Banké 10,8 milliárd forintot, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Banké pedig 2 milliárd forintot tett ki. A bankcsoport konszolidált mérlegfőösszege a 15 százalékos növekedést követően év végére megközelítette a 9630 milliárd forintot. A holding nettó kamatjövedelme 203 milliárd forintra gyarapodott. Az együttes ügyfélbetét-állomány meghaladta a 6170 milliárd forintot, amelyből 4125 milliárd forint volt vállalati, 1884 milliárd forint pedig lakossági betét. A csoport bruttó hitelállománya az első negyedévben meghaladta a 4400 milliárd forintot, ebből a vállalati hitelek 2486, a lakossági hitelek pedig 1377 milliárd forintot tettek ki.

Martzy Antal, a holding vezérigazgató-helyettese a közlemény szerint elmondta: pénzügyileg stabil alapokon áll a Magyar Bankholding. Tagbankjai a fúzióval és a transzformációval járó feladatok sikeres ellátása mellett, a változékony külső környezet ellenére is kimagasló teljesítményt nyújtottak.

Céljuk, hogy egy egységes, stabil, tőkeerős bankot építsenek, amely a bankszektorban páratlan ügyfélélményt biztosít és nemzetközi szinten is versenyképes lesz – tette hozzá. A Budapest Bank és az MKB Bank egyesülése idén március végén valósult meg, a hitelintézet átmenetileg MKB Bank Nyrt. néven működik. A Takarékbank jogilag 2023 májusáig csatlakozik a csoporthoz, ekkor vezetik be az egységes nagybank új márkáját is. A tagbankok jelenleg összesen csaknem 2,5 millió ügyfelet szolgálnak ki – közölte a társaság.

Magyar Nemzet