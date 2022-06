NB I - Új vezetőedző, új tulajdonos a DVSC-nél

2022. június 27. 21:40

A következő idényben Joao Janeiro irányítja a Debreceni VSC labdarúgócsapatát.

A portugál tréner, aki korábban a Kisvárda, majd a Dunaszerdahely edzője volt, a spanyol Joan Carillót váltja.

A hétfői sajtótájékoztatón új tulajdonosi kört is bejelentettek. Kósa Lajos, a DVSC Egyesület - a Futball Zrt. eddigi többségi tulajdonosának - elnöke elmondta, hogy az előző két évben teljesültek a klub céljai, de a további előrelépéshez új befektetőt, partnert kellett keresni. A DVSC Futball Zrt. igazgatótanácsának új elnöke a francia Ike Thierry Zaengel, a cégvezető pedig Makray Balázs lesz.

Papp László polgármester elmondta, hogy a következő három évben az egyesület finanszírozását az új üzleti partner vállalta, már megvásárolta a klub részvényeinek 13 százalékát, hamarosan megveszi a DVSC Egyesület részét is, így rövid időn belül többségi tulajdonossá válhat. Ugyanakkor a város nem válik meg a részvényeitől, mintegy 25 százalékban ezután is a klub tulajdonosa marad - tette hozzá. A polgármester kérdésre válaszolva elmondta: olyan szerződést kötöttek, hogy amennyiben a tervek valamilyen oknál fogva nem teljesülnek, a részvényeket névértéken visszavásárolhatják, de nem erre, hanem egy sikeres csapatot eredményező együttműködésre készülnek.

Kósa Lajos az átalakítás legfontosabb céljának nevezte, hogy az európai kupamezőnyben tudjon szerepelni a Loki, de szerinte nem idegenlégiósokkal kell feltölteni a csapatot, azt szeretnék, ha a helyi labdarúgó akadémiáról kerülne ki az utánpótlás, és debreceni fiatalok tennék ki a csapat zömét. Azon is dolgoznak - tette hozzá -, hogy a jövőben megduplázzák, illetve akár megháromszorozzák a nézőszámot a Nagyerdei Stadionban.

Ike Thierry Zaengel egyedülállónak nevezte a DVSC létesítményeit, infrastruktúráját. Azt mondta, leginkább a futballakadémiába kell befektetni. A futball ugyanis sokkal agresszívabbá vált Európában az utóbbi években, erre pedig az akadémián kell elkezdeni a felkészülést.

Hozzátette: Debrecen számunkra hosszú távú projekt, legalább két év kell az európai szintre jutáshoz, de tudnak majd olyan játékosokat hozni, akik ez idő alatt "visszahelyezhetik oda a DVSC-t, ahol egykoron volt".

Ike Thierry Zaengel az olasz Siena, a francia Paris FC és az örmény FC Noah befektetőjeként vállalt most tulajdonosi szerepet Debrecenben is. Zaengel 2004 óta van benne a nemzetközi futball világában, a magyarországi vállalkozás is kapcsolatban lesz a nemzetközi labdarúgó- és üzleti élettel.

A sajtótájékoztatón kiosztott életrajzi adatok szerint Ike Thierry Taengel üzletember, nemzetközileg ismert tranzakciós tanácsadó, akinek fő szakterületei a szálloda-, a szórakoztató-, a média-, illetve a sportipari befektetések.

2002-től a globális befektetési piac legnagyobb szereplőinél - a Colony Capitalnél és a Quatar Investment Authoritynél - dolgozott vezető beosztásokban, és személyesen működött közre több ikonikus tranzakcióban, többek között a londoni Harrod's, a Miramax Film, a Paris Saint-Germain vagy az Accor szállodalánc értékesítésében - írták.

MTI