Wimbledon - Gálfi és Udvardy is büszke első Grand Slam-főtáblás győzelmére

2022. június 28. 09:44

Gálfi Dalma és Udvardy Panna is büszkén nyilatkozott, miután megnyerték pályafutásuk első Grand Slam-főtáblás mérkőzését hétfőn a wimbledoni teniszbajnokságon.

A világranglistán 89. Gálfi 5:7, 6:3, 6:4-re verte az ausztrál Maddison Inglist (129.), míg a 100. helyen álló Udvardy 6:4, 7:6-tal győzte le a szlovén Tamara Zidanseken (60.).



"Örülök, hogy sikerült ott folytatnom a füves szezont, ahol a múlt héten abbahagytam" - utalt Gálfi a magyar szövetség közösségi oldalán arra, hogy bő egy hete megnyert egy 100 ezer dolláros versenyt Ilkleyben. "Indian Wellsben, az előző mérkőzésünkön a végén sikerült fordítanom Maddison ellen, és ez is nehéz meccs volt. Életemben először nyertem Grand Slam-főtáblás mérkőzést, és remélem, a térdem is egyre jobb lesz napról napra" - fűzte hozzá a balatonfüredi játékos.



Edzője, a korábbi válogatott Bukta Ágnes közölte, egy ilyen siker mérföldkő minden teniszező életében.



Udvardy Panna túláradó örömmel beszélt a tavalyi Roland Garroson elődöntős Zidansek legyőzéséről.



"Óriási élmény volt, minden percet élveztem. Ez volt az első főtáblás győzelmem Grand Slamen, ráadásul egy jó ellenfelet vertem meg. A szerváim remekül működtek, és fejben is tudtam koncentrálni minden egyes pontra. Tökéletes meccs volt!" - mondta mosolyogva, majd hozzátette, Wimbledonban minden mérkőzés egy ajándék, és örül, hogy egyáltalán ott lehet.



A 64 között Gálfira a szlovén Kaja Juvan (62.), Udvardyra pedig a 24. kiemelt belga Elise Mertens (31.) vár.

MTI