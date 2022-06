Agrárminisztérium: előbb kezdődött meg a nyári betakarítás

2022. június 28. 11:02

Országosan is megkezdődött az aratás, az extrém meleg időjárás különös figyelmet igényel a gazdálkodóktól - közölte keddi pénteki közleményében Nagy István agrárminiszter.

A tárcavezető kiemelte, az idén korábban kezdődött a kalászosok betakarítása, mert a nagy hőség miatt gyorsabban érik a gabona. A növénytermesztés idei terméskilátásait komolyan rontja az aszály, amely leginkább az alföldi területeket sújtja. Az agrárkár-enyhítési rendszerbe június 27-ig a termelők országosan csaknem 230 ezer hektár mezőgazdasági területre jelentettek aszálykárt. A bejelentések alapján a legsúlyosabb és legkiterjedtebb aszálykárok Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében vannak - tette hozzá.



A miniszter emlékeztetett arra, hogy az extrém meleg következtében tovább bővül a tűzgyújtási tilalommal érintett terület. A kritikusan száraz talajviszonyok és a kánikula miatt, a csapadékszegény időjárásra való tekintettel a Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal június 24-től kiterjesztette a tűzgyújtási tilalmat, ami így Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékre vonatkozik. A korlátozás miatt tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében - húzta alá Nagy István.



A miniszter kifejtette: a mezőgazdasági termelőknek a nyári betakarítási munkák megkezdése előtt fel kell készülniük a tűzvédelemre a munkagépek kapcsán, a betakarítás helyén és a telephelyeken. A miniszter szerint a gazdáknak figyelniük kell a mezőgazdasági gépek műszaki állapotának átvizsgálására, különös tekintettel az akkumulátorokra és a kipufogórendszerekre. Emellett kiemelte, fontos a tűzoltókészülékek ellenőrzése, a védőszántásokkal történő tűzvédelmi sávok kialakítása, a dohányzásra kijelölt helyek kijelölése, valamint az erre vonatkozó szabályok betartása.



A tárcavezető kitért még a kalászos termények előírás szerinti szállítására, elhelyezésére és tárolására is. De ezeken túlmenően a megfelelő hulladékkezelés kialakítása, a tűzvédelmi szabályzat elkészítése, a dolgozók tűz- és balesetvédelmi oktatása, illetve a villamos és villámvédelmi berendezések ellenőrzése is lényeges - sorolta Nagy István.



Hangsúlyozta, a nyári aratási munkálatok megkezdésével az autósok is több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak a közlekedésben. A gyorsforgalmú utakon ideális esetben nem láthatók ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbbrendű utakon előfordulásuk gyakori.



A tárcavezető aláhúzta, a mezőgazdasági munkagépek vezetőinek óriási felelőssége van, hiszen járműveikkel gyakran a teljes úttestet elfoglalják a közlekedés során. A szemből érkező vagy az előző járművekkel való találkozáskor elsősorban a mezőgazdasági munkagép vezetőjének kell mindent megtennie a saját és a mások biztonsága érdekében. Nagy István a közúton közlekedő sofőröket arra kérte, hogy ezeket a járműveket fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel közelítsék meg, felkészülve az átlagtól eltérő közlekedési manőverekre. A mellettük való elhaladás, előzés is jóval veszélyesebb, nagyobb odafigyelést és türelmet igényel - hívta fel a figyelmet a miniszter.

MTI