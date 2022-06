Kamatdöntés - A szigorítások határozott folytatását sürgeti az MNB

2022. június 28. 16:14

Az infláció emelkedése, kockázatainak elhúzódása szükségessé teszi a szigorítási ciklus határozott folytatását - olvasható a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján kedden közzétett közleményben.

A keddi kamatdöntés indoklása szerint hosszabb távon fönn kell tartani a szigorú monetáris kondíciókat. Az MNB Monetáris Tanácsa a kamatemelési ciklust addig folytatja, ameddig az inflációs kilátások fenntartható módon a jegybanki célon stabilizálódnak, és az inflációs kockázatok újra kiegyensúlyozottá válnak - tették hozzá.



A testület szerint a tartósan emelkedő nyersanyag- és energiaárak elhúzódó, magas külső inflációs környezetet valószínűsítenek. A külső hatások továbbra is gyorsan beépülnek a fogyasztói árakba, bár a belföldi hatásokat lényegesen mérsékli az üzemanyagok és a lakossági energia árszabályozása. Az árdinamika várhatóan ősszel tetőzhet, alakulását ezt követően az árstop fenntartása, a háborús feszültségek, a külső inflációs hatások befolyásolhatják. Az infláció várhatóan 2023 végén tér vissza a jegybanki toleranciasávba, és 2024 első félévében érheti el a 3 százalékos jegybanki célt. Idén éves szinten 11,0 és 12,6 százalék között, jövőre 6,8 és 9,2 százalék között, 2024-től az inflációs céllal összhangban alakulhat a fogyasztói árindex - írták.



A GDP 2022-ben 4,5 és 5,5 százalék között, 2023-ban 2,0 és 3,0 százalék között, 2024-ben 3,0 és 4,0 százalék között bővülhet.



A közlemény szerint a bővülés üteme az év második felében várhatóan mérséklődik. Az idén a belső kereslet - elsősorban a lakossági fogyasztás - járul hozzá a növekedéshez, míg a nettó export visszafogja a bővülést. Előretekintve azonban a fogyasztás és a beruházás dinamikája is érdemben lassul, míg a nettó export a külső piacok és az ellátási láncok helyreállásával ismét pozitívan járulhat hozzá a GDP bővüléséhez. A beruházási ráta az átmeneti mérséklődés ellenére is magas szinten, 27 százalék felett stabilizálódik az előrejelzési horizonton.



A kormány intézkedéseivel várhatóan teljesülnek az idei és a jövő évi költségvetési célok. A GDP-arányos államadóssági ráta a tavalyi 76,6 százalékról 2022 végére 75 százaléka alá, ezt követően évente csaknem 2,5 százalékponttal csökkenhet. A folyó fizetési mérleg hiánya idén átmenetileg nő.



A kihívások miatt szükségesnek látják az alapkamat és az egyhetes betéti kamat összezárását, a kamatdöntést követő heti tender alkalmával pedig - mint írták - az egyhetes betéti kamatot indokolt az alapkamat szintjére emelni. A jegybank továbbra is készen áll az egyhetes betéti eszköz kamatával gyorsan és rugalmasan reagálni, amennyiben azt a pénz- és árupiaci kockázatok szükségessé teszik - olvasható a közleményben.



Keddi ülésén az MNB Monetáris Tanácsa a testület 185 bázisponttal 7,75 százalékra emelte a jegybanki alapkamatot. A kamatfolyosó két széle 135 bázisponttal nőtt, így az egynapos jegybanki betét kamata 7,25 százalék, az egyhetes fedezett hitel kamata 10,25 százalék lett.



MTI