Biden felesége és lánya is felkerült az orosz beutazást tiltó listára

2022. június 28. 16:45

Újabb 25 amerikai állampolgárnak, köztük Joe Biden amerikai elnök feleségének és lányának tiltották meg válaszintézkedésként a beutazást Oroszországba az orosz külügyminisztérium kedden kiadott közleménye szerint.

Pedig pont oda akartak utazni... – tatler.com

Jill és Ashley Biden mellett tiltólistára kerültek az oroszellenes kurzus kialakításában szerepet játszó, a szankciókra vonatkozó javaslatokat kidolgoztató amerikai szenátorok, az úgynevezett McFaul-Jermak-csoport tagjai. A lajstromon szerepel "A történelem vége"-koncepció szerzője, Francis Fukuyama is.



Az orosz külügyminisztérium június 6-án szankciós listára tette a Fehér Ház és az amerikai külügyminisztérium több tisztségviselőjét azzal az indoklással, hogy részt vett az orosz kibertámadásokról "rosszindulatú" híresztelés terjesztésében. Személyes korlátozásokkal sújtották Janet Yellen és Jennifer Granholm amerikai pénzügyminisztert és energiaügyi minisztert is.



Nyugati országok szankciókat vezettek be Oroszország ellen Ukrajna elleni inváziója miatt. A korlátozó intézkedések elsősorban a bankszektort és a csúcstechnológiai termékeket érintették, több országban befagyasztották az orosz kintlévőségeket, számos vállalat pedig kivonult az orosz piacról. A további szankciók várhatóan kiterjednek majd az orosz energia-szállításokra.



Több ország, köztük az Egyesült Államok, személyi szankciókkal sújtott orosz állampolgárokat. Válaszul ebben a relációban Moszkva korábban 963 amerikai állampolgárt sújtott korlátozó intézkedésekkel.

MTI