Újabb amerikai képviselők a magyar álláspont mellett

Az amerikai képviselőház kereskedelmi és adópolitikai kérdésekkel foglalkozó befolyásos albizottságainak republikánus kisebbségi vezetői (Adrian Smith és Mike Kelly kongresszusi képviselők) közös levelükben köszönetet mondtak, hogy a magyar kormány ellenezte a globális minimumadót (GMT) magában foglaló OECD-megállapodás EU általi elfogadását.

Smith és Kelly levelében leszögezi: tiszteletben tartják Magyarország szuverén jogát arra nézve, hogy magasabb adókulcsokat alkalmazó államok befolyásolása nélkül alakíthassa ki a saját adóügyi normáit. Megértik továbbá, hogy Magyarország nemzeti érdeke, hogy növekedést támogató adórendszerrel magához vonzza a gazdasági aktivitást.

A képviselők a Magyar Nemzet birtokába jutott levélben javaslatot tesznek, hogy kerüljön sor közvetlen egyeztetésre a magyar kormány és a kongresszusi republikánusok között a GMT-vel kapcsolatban.

Az aláírók megjegyzik, hogy tudomásuk van a Magyar Országgyűlés nagy többséggel elfogadott határozatáról, amely aggodalmakat fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy a tervezett minimumadó káros lenne a magyar versenyképességre, ezért annak részleteit alaposan meg kell vizsgálni az európai uniós irányelv elfogadása előtt a kettős adóztatás elkerülése érdekében. Hozzáteszik, hogy a magyar kormányéhoz hasonló aggodalmaik vannak a második pillérrel kapcsolatban, így számos kérdés nem tisztázott a javaslat ügyében, többek között annak viszonya az USA meglévő hasonló adóneméhez (GILTI), ami felveti a kettős adóztatás veszélyét.

A republikánus törvényhozók ennek alapján megkérdőjelezik annak az indokoltságát, hogy az egész világ elmozduljon egy olyan rendszer irányába, ami adószuverenitásuk feladására kényszeríti az országokat, miközben új nemzetközi adóvitákat nyit meg közöttük. Adrian Smith a kereskedelmi albizottság, Mike Kelly pedig az adópolitikával foglalkozó Select Revenue Measures albizottság republikánus rangidős tagja a washingtoni kongresszus alsóházában, a mindkét albizottságot magában foglaló Ways and Means szakbizottságban. A testület 2022. júniusban meghallgatta Janet Yellen amerikai pénzügyminisztert, aki az ülésen védelmébe vette az OECD megállapodását. A levél előzménye, hogy a washingtoni magyar nagykövetség 2022. június 16-án nagyköveti levélben tájékoztatta a befolyásos bizottság republikánus kisebbségi vezetőjét, Kevin Bradyt a magyar álláspontról.

Korábban is álltak ki republikánus képviselők a magyar álláspont mellett. Ahogyan azt lapunk is megírta, Grover Norquist, az Americans For Tax Reform (Amerikaiak az Adóügyi Reformokért) nevű republikánus adóügyi szervezet vezetője egyenesen példaként hozta fel Magyarország egyértelmű kiállását a minimumadó ellen .

Pat Toomey szenátor, a Költségvetési Bizottság tagja korábban úgy nyilatkozott: „Ez egy szörnyű ötlet. Miért akarnánk megduplázni a globális minimumadót?”