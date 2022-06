Nemzetközi sztárokkal tér vissza a Balaton Sound

2022. június 29. 14:05

Két év szünet után nagy nemzetközi sztárokkal tér vissza Európa egyik legnagyobb presztízsű vízparti elektronikus zenei fesztiválja, a Balaton Sound, amelyet Zamárdiban rendeznek vasárnap hajnalig.

A szervezők szerdai tájékoztatása szerint a négy nap alatt a mainstream elektronikus tánczene olyan világsztárjai lépnek a fesztivál nagyszínpadára, mint a holland Martin Garrix, a brit Alok, a belga Dimitri Vegas & Like Mike, az amerikai Marshmello, a svéd Alesso, a német Robin Schulz és Paul van Dyk , az izraeli Vini Vici, vagy az ausztrál Timmy Trumpet.

Hangsúlyozták: idén a legnagyobb magyar underground elektronikus zenei fesztivált, a B my Lake-et is a Balaton Sound részeként tartják meg a techno, a tech-house, a minimál és a house rajongóinak két színpadon a stílus több mint ötven nemzetközi sztárjával.

Fellép a német Paul Kalkbrenner, a kanadai Richie Hawtin, a német Sven Vath, az ausztrál Fisher, az olasz Deborah de Luca, az amerikai Danny Tenaglia, a brit Jamie Jones, az olasz Joseph Capriati, a német Monolink, a szintén német Ben Böhmer, az argentin Hernan Cattaneo és a brit Nick Warren.

A szervezők tájékoztatása szerint a Balaton Sound komplex VIP élményt nyújt négy tematikus helyszínnel, amelyek közül egy a Las Vegas-i kaszinók világát idézi, egy másik a vízparton belső medencés beach partyval várja a közönséget, a B my Lake színpadaihoz tartozó egy-egy kiemelt terasz között pedig egy szafari tematikájú területet építenek fel.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a Balaton Sound közel egy kilométeres vízpartja kiváló strandolási lehetőséget is biztosít napközben. A fesztiválozók biztonságát a korábbinál több önkéntes és a Balaton Sound-applikáción belüli Safety First funkció is szolgálja.

A programokat Európa különböző tájairól érkező utcaszínházak művészei is színesítik, de lesznek kite-osok, tükrös gólyalábas zsonglőrök, levegőartisták, és led dobos formáció is vonul majd a fesztivál területén.

Lesz divatbemutató is Ferencz Borbála és Kiss Márk, valamint a belga Sander Bos tervező közreműködésével, Lakatos Márk art direkciójával - jelezték a közleményben.

